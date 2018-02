Insändare: Om Oredsson frias är det ett bevis för att lagen om hets mot folkgrupp inte är tillräcklig

Nazisten Vera Oredsson gjorden en "Hitlerhälsning" i Borlänge 1 maj. We Are nätverket sammanställde en egen förundersökning som en polisanmälan och lämnade in det gemensamt med bild på det inträffade. Ett trettiotal andra personer valde att göra samma sak efter att anmälan offentliggjordes av oss.

Nu har det gått till åtal. Vera skulle ha varit i Falu tingsrätt redan i november 2017, men det blev uppskjutet. 13 februari 2018 är nu datumet för Veras rättegång. Om hon nu inte håller sig borta det vill säga. Vi vet att det där med att ta ansvar för vad man gör inte riktigt är nazisternas grej.

Frågan är om en ökänd nazist, som är född och uppvuxen i Tredje riket, har gjort instruktionsbilder över korrekta "Hitlerhälsningar"och tidigare varit partiledare för "nordiska rikspartiet". Som också uppges ha skickat nazistiska torpeder att mörda homosexuella och varit synonym med svensk nazism i flera decennium kan bli dömd när hets mot folkgrupp när hon, mitt på ljus dagen, på en nazistdemonstration "hitlerhälsar" inför tusentalsmänniskor och fångas på bild.

Oavsett utfall är segern redan klar. Det kommer att bli en vägledande dom oavsett utfall. Är lagen om hets mot folkgrupp tandlös och klarar inte av att beivra brottslighet, eller så blir Vera fälld för hets mot folkgrupp och det är slutviftat för nazisterna vid sina sammankomster?

Om Vera blir friad är det ett tydligt bevis för att lagen om hets mot folkgrupp inte är tillräcklig.

We Are - nätverket, genom Elias Lodin och Lina Emanuelsson