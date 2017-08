Insändare: Reklamavbrotten i friidrotts-VM gör en förbannad

Så satte man sig ner framför teven för att njuta av förstklassig friidrott från VM i London. Jo, den finns där, men efter någon dag ledsnar man ur på grund av alla reklamavbrott i TV4 och Eurosport. Till att börja med kunde man växla mellan kanalerna, men snart upptäcktes fadäsen och avbrotten synkroniserades på välkänt manér, vilket innebar att även Eurosport föll in i samma reklamdiarré som TV4.

LÄS OCKSÅ: Framtidens friidrottsstjärnor gör upp i Falun – flera dalaklubbar med chans på medaljerna

Även jag begriper att programmen måste finansieras genom reklam, men måste samma töntigheter upprepas flera gånger i kvarten – hur dumma tror de att vi tittare är och med så kort minne att vi måste pådyvlas skiten stup i ett? Och det hjälper inte med Holm och Kallur, till slut är man inte bara förbannad på kanalerna utan hatar annonsörerna.

LÄS OCKSÅ: Susanna Kallurs ångest – fick i sig doping av misstag: "Man blir ju rädd"

På TV4 blir man vid varje reklamavbrott hånad med att programmet kan ses utan avbrott på C More sport. Vadå då, jo med ett slavabonnemang för minst 6000 kronor per år. Sluta titta då, säger någon. Jo men visst, bättre att gå ut i regnet istället.

Sune Back