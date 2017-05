Insändare: Reservera psykiatriska platser för självinskrivning

Nu kommer en idé för psykiatrin. Den går ut på att några platser på varje psykiatrisk vårdavdelning ska reserveras för att patienter själva ska kunna skriva in sig. Tanken är att om man kan lägga in sig själv, ska t ex de som drabbats i anorexi eller depression kunna få vård tidigare. Folkkampanjen för sjukvården föreslår att en förutsättningslös utredning ska ske av idén i Landstinget Dalarna.

Vi vet om att många som har ont i själen har svårigheter med att ta initiativ. Genom att ta bort steget med läkarinskrivning för vissa patienter, hoppas vi att vården kan påbörjas tidigare, så att man snabbare kan bli bättre. Denna reform kan kombineras med införandet av ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet, som vårt sjukvårdsparti länge har verkat för. ASIH kan omfatta både somatisk och psykisk avancerad hemsjukvård.

Sist ska sägas, att vi är emot sammanslagningar av psykiatriska vårdavdelningar. Utåtagerande patienter bör hållas skilda från de övriga!

Ken Swedenborg (ffs), Partiordförande