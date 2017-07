Insändare: Säterbostäder sköter inte de hus de redan har - ändå byggs nytt

Med starka band till Säter och känningar inom Säterbostäder, den politiska makten och hyresgäster så undrar jag hur Säterbostäder sköts. Boende i alla kommundelar vittnar om illa skötta bostadshus och eftersatt underhåll.

I Gustafs råder stora problem med insekter i nybyggda hus. På Åsen vittnar boende om misstänkta mögelproblem. I Stora Skedvi rostar avloppsstammar sönder i flera hus. Taken på Gustav Adolfsvägen och Borgmästarvägen är angripna av påväxter. I Siggebo regnade taken in med fuktproblem som följd. Samtliga Säterbostäders hus behöver målas om och många badrum behöver renoveras. Blundar politikerna?

Samtidigt driver VD och ordföranden igenom att Säterbostäder måste bygga ett nytt bostadskomplex på en väldigt begränsad yta invid järnvägen för hundratals miljoner kronor. Vad innebär detta för alla andra eftersatta fastigheter?

Jag hoppas politikernas agerande kring Säterbostäder inte beror på att ordföranden jobbar inom samhällsbyggnadsförvaltningen och är ledamot i fullmäktige.

Ta ansvar först, bygg sen!