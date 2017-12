Insändare: Sjukvårdens organisation i Dalarna – en skandal

Sjukvården i Dalarna som organiserats av Landstingsledningen är en skandal. Akutmottagningar stängs, vårdcentraler läggs ner eller avlövas och läkarbemanningar dras ner – allt skall centraliseras. Patienternas vård och välmående har lämnats över till jäktade chaufförer som kör runt i länet i s.k. lättambulanser. Att socialdemokraterna låtit detta ske är en skam.

Min hustru som är demenssjuk och som inte själv kan göra sig hörd drabbades av lunginflammation på äldre- boendet i Grängesberg. Hon transporterades i ambulans till akuten i Falun. Efter den sedvanliga olidligt långa väntan på akuten bekräftades att det var lunginflammation.

Hon lades in på avdelning 23 och skulle transporteras tillbaka till Ludvika lasarett dagen efter. Vid 10-tiden meddelades att transporten skulle ske inom några timmar under dagen. Vid förfrågan om vart hon tagit vägen 16:30 meddelades att transporten skulle ske under kvällen. Ännu klockan 18:30 kunde inte anges när transporten skulle ske. Först vid 21-tiden ankom transporten till Ludvika.

Sådan behandling av en demenssjuk människa som är helt beroende av mänsklig vård är inte värdigt vårt samhälle och är inte acceptabelt.

Anders Stendalen