Det är dags att staten tar över bankerna. De tar ut hutlösa avgifter för in- och uttag. Det går heller knappt att ta ut eller sätta in pengar. Dessutom är gapet mellan in- och utlåtningen skandalöst. Ingen ränta på insatta pengar och fem-sex procent på utlåning.

Genom datorerna blir det enklast om staten sköter det. Då får vi låga räntor och avgifter. Desssutom kan vinsterna användas till välfärden.

Martin