Insändare: Svenska bondpojkar har historiskt sett varit riktiga rövarpack

"Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat ditt namn flög över jorden". Detta var ett avsnitt i dåtidens anda och med styrka och klang i orden.

Det ansågs som en heder att dö på "ärans" fält, för Gud, kungen och fosterlandet.

Under hela den 30-årig marschen genom ockuperade länder trängde sig soldater in hos fattiga bönder och lade beslag på allt som fanns av ätbart. Husdjur slaktades. Lador tömdes på hö, som foder åt hästarna. Kyrkor och slott befriades från dyrbarheter. Sådant kallades krigsbyte. Tvångsuttagna svenska bondpojkar och drängar förvandlades till ett uniformerat rövarpack. Så såg verkligheten ut under fornstora dagar.

Stora rövarband drar än idag omkring och sprider fasa och död över hela jorden.

Nils Aspenström