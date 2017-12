Insändare: ”Under midvinternatten slår alla önskningar in”

Allt jag önskar under midvintern är en solspritsad pepparkaka och en blåskimrande planet som sjunger Idas sommarvisa.

"All I want for midwinter" är ett smittande leende och en global megafon framför munnen på de 15 000 forskare som nu varnar för att mänsklighetens existens står på spel.

"Kaikki mitä haluan" under midvintern är att få göra en snöängel i djupsnön och en igloo som rymmer partiernas samtliga företrädare och landets väljare mellan 18 och 29 år (en grupp som ser miljön som den viktigaste frågan).

"ألت جاغ أناني" under midvintern är själslig spis och ett internationellt skattesystem som är riggat för alla de som tvingas lägga sina barn hungriga i natt.

"Her tiştê ku ez dixwazim" under midvintern är att någon håller min hand och en skola med resurser och mandat att göra empati och jämställdhet.

"我希望的一切" under midvintern är att få ligga helt still i en urskog och biljoninvesteringar i förnybar energi.

"Todo lo que deseo para" midvinter är att dansa vals med Moder Jord och att elefanten i rummet får slå sig ned på en pall vid släktmiddagen.

"Alles was ich mir für Wintermitte wünsche" är elektrifierade transporter och ett decennium med omställningens logik.

Pontus Björkman, engagerad i #klimatvalet