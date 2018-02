Insändare: Välkommet med handslag mellan Hultqvist och Byggnads

Jag välkomnar Peter Hultqvist och Byggnads ordförande Kim Söderströms handslag om att kräva kollektivavtal i offentlig upphandling i Socialdemokratiskt styrda kommuner.

Borgarna med Svenskt Näringsliv i spetsen har en annan agenda, det kommer vi ihåg från skolbygget i Waxholm.

I sista kommunfullmäktige i Borlänge så hettade det till då Svenskt Näringslivs ranking av kommuner debatterades. Borgarna var som väntat emot med stöd av SD vid voteringen.

Carl Oskar Bohlin höjde tonläget och påpekade lagbrott. Några från de borgerliga partierna raljerade vid fikat att de inte alls var emot kollektivavtal. Men när borgarna på riksnivå i fråga efter fråga ger sig på arbetsrätten, turordningsregler med mera, så tror jag dem inte.

Vad innebär det då att företagen tecknar kollektivavtal?

Jo, fack och arbetsgivare kommer överens om vilka villkor som ska gälla för de anställda. Under denna nivå kan företaget inte gå, men det är helt ok att betala bättre för att få bästa tänkbara kompetens. Det är inte ovanligt att det upphandlas arbetskraft från låglöneländer på helt andra villkor (ex. dödsolyckan i Tyfors, Fredriksberg, där dessutom arbetsgivaren kom undan ansvar).

Vem är det då som tar ansvar för att seriösa företag skall kunna konkurrera på schyssta villkor? Jo fackföreningarna som strider för schyssta villkor för alla som är på Svensk arbetsmarknad. Borgarna med Svenskt Näringsliv i spetsen har en annan agenda, det kommer vi ihåg från skolbygget i Waxholm.

Denna fråga bör bli stor i valrörelsen, hur vi utvecklar Svenska Modellen – med schyssta villkor på Svensk arbetsmarknad. Det bör diskuteras på varje arbetsplats.

Detta görs bäst med en stark Socialdemokratiskt ledd regering.

Ola Brossberg (S)