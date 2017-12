Insändare: Vår bästa tid är nu, en global tid, en tid av internätverkande

Den tid vi lever i ger oss alla förutsättningar att förstå och lära känna varandra om vi bara tillåter oss själva och andra att filosofera, diskutera, kontemplera och evolvera. Tillsammans.

Vi människor har i alla tider nätverkat. Ofta har förutsättningen för ett nätverk varit att medlemmarna har en gemensam nämnare. Samma världsdel, land, stad, område, intresse, yrke, åsikter, samma mål med nätverkandet och så vidare.

Under 2017 har vi dock på allvar insett vilken enorm potential ett öppensinnat kombinerat nätverkande online och IRL innebär. Lokalt och globalt. Med okända och kända kontakter. 2 dimensionellt gräns- och kravlöst internationellt nätverkande helt enkelt.

Nätverkande ger relationer. Relationer ger affärer. Men det ger också något annat, något större. Förståelse. Vi kommer, och ska, aldrig tycka och tänka likadant men relationer innebär att vi förstår varandra bättre.

Fördomar beror på att man inte förstår, att man inte vet. Det är svårt och kräver lite engagemang att förstå det man inte förstår men det har aldrig varit lättare.

Att öppensinnat nätverka med andra människor oavsett deras nationalitet, bakgrund, erfarenhet, yrke, hudfärg, sexualitet, kön, åsikter, personlighet, religion, kompetens, utbildning, intressen och så vidare är att vara en del av en snudd på outtömlig källa av inspiration och möjligheter. En del av världen helt enkelt. Vilket vi alla de facto är.

Vi ser fram emot att leva i en värld där människor förstår och respekterar varandra mer och mer för varje dag som går. Vi är alla bara vanliga människor samtidigt som var och en av oss är unik.

It's all about everyone.

Kristian Andersson och Per Eklöf,

Grundare av nätverket LunchIn