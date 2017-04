Insändare: Varför ska vi som åker bil sällan betala lika mycket som långkörarna?

Jag förstår inte de röd-grönas förslag på ny bilskatt, vore mycket tacksam om jag fick en förklaring. Om man vill beskatta utsläppen av miljöskäl borde väl i rimlighetens namn de som släpper ut mest betala mest?

Jag har en bil som kostar 5 568 kr/år i skatt. Jag åker idag som pensionär 700 mil/året och då kostar skatten mig 7:95 kr/mil. När jag jobbade åkte jag 6 500 mil/år, då kostade skatten mig 0:85 kr/mil. Frågan är: vilket år förorenade jag miljön mest? Och vilket år förorenade jag minst?

LÄS OCKSÅ: Nya fordonsskatten straffar bilar med höga utsläpp – men gynnar miljöbilar

Dessutom tillkommer skatterna på bränslet. Varför ska den som åker minst med minst utsläpp betala mer än den som åker mycket och enligt mitt sätt att se det under året släpper ut mer föroreningar? Varför inte lägga all bilskatt på bränslet man förbrukar, då får vi betala lika mycket per mil för utsläppen.

Samtidigt sliter jag inte på vägbanan lika mycket som den som kör mycket. Varför ska jag som försöker åka lite bil subventionera de som åker mycket?

Inbilla inte mig att förslaget på bilskatt är med tanke på miljön, var ärliga och säg som det är: vi vill ha skattepengar, miljön är inte huvudorsaken.

LÄS OCKSÅ: Dyrare bensin: Så mycket höjs skatten vid nyår – lista på bensinpris år från år

Man kan likna det med skatten på sprit. Enligt bilskatteförslaget skulle även en nykterist eller måttlighetsdrickare betala lika stor spritskatt som en storförbrukare av sprit.

Skulle gärna vilja ha en ärlig förklaring från de röd-gröna hur de förklarar att den som förbrukar minst bränsle och sliter minst på vägen ska betala lika mycket som den som förbrukar mycket bränsle och sliter mer på vägen? Omräknat till kostnad per mil betalar jag omkring 7 kr mer per mil än den som åker 6-7000 mil/år. Detta räknat efter dagens priser, efter skattehöjningen kommer skillnaden att bli ännu större.

Är det bara jag som tycker att det är fel, att vi blir lurade så in i vassen?

Bilägare?