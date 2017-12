Insändare: Varning för tunna isar på Vällan!

Jag vill varna för skidspåren på sjön Vällan eftersom de som drar spåren med all tydlighet inte kollar isens beskaffenhet. Jag på spåret men kläderna skavde så jag stannade å klev av spåret strax före Vällgården bland tuvorna men det knakade bara till innan jag for igenom isen, det vara bara 1-2 decimeter från skidspåret. Vattnet var inte djupt men nog djupt för att det skulle rinna in i pjäxorna.

När jag vände hemåt så mötte jag en sparkåkare som talade om att han varnat spårdragarna för att isen är väldigt dålig, om det ens är någon is, där vilket han tydligen hade rätt i.

Så till er som ska åka skidor på Vällan ta med er både isdubbar å flytväst

Han med blöta pjäxor