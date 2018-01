Insändare: Vem vågar skjuta en varg?

Som jägare så måste man följa jaktförordningen och i paragraf 40c står det följande:

§40 c Anträffas frilevande vilt så skadat eller i sådan belägenhet att det av djurskyddsskäl snarast bör avlivas, får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på annans mark.

Alla vi jägare tar detta på fullaste allvar och förkortar lidandet för många sjuka och skadade djur varje år.

Som alla säkert vet så blir många rävar drabbade av rävskabb varje år och många sådana sjuka rävar avlivas av jägare, men många rävar dör också en pinsam och långdragen plågsam död i sin ensamhet i skogen. Många fryser faktiskt ihjäl då dem inte har någon päls som skyddar dem mot kylan.

Under årets vargjakt så har det blivit mer uppenbart att rävskabb också drabbar vargen. Detta plågsamma virus ger vargen ett helvete utan att vargarna kan få någon som helst hjälp. De får helt enkelt stå ut, våndas och plågas med detta precis som räven. En del vargar drabbas lindrigare än andra och under bättre årstider än de som drabbas i isande kyla under vinter halvåret.

OM vi som jägare ser en varg som drabbats av rävskabb, så borde vi förkorta lidandet för denna vargen enligt §40c i jaktförordningen som redovisats tidigare. Frågan är om någon jägare kommer att våga göra detta efter den senaste tidens uttalanden från "vargexperter"?

Under vinterns vargjakt så har det varit några vargar som drabbats av rävskabb och vargexperten Olof Liberg har gått ut och sagt att det är inget farligt med rävskabb för vargen. I de flesta fall överlever vargen ett rävskabb angrepp och får ökad motståndskraft om de smittas igen.

Så fort en varg blir dödad utanför ordinarie licensjakt så blir en anmälan om grovt jaktbrott upprättad av polisen då man inte får döda en varg. Detta gäller även om du kör ihjäl en varg med bil eller hittar en död varg i ett vattendrag osv.

Hur blir det då om jag skjuter en varg angripen av rävskabb? Jag anser att jag gör en god gärning enligt §40c i jaktförordningen, men hur kommer det ett gå för mig personligen?

Under utredningens gång så kommer polisen säkert att ta mina vapen (eftersom jag utreds för grovt jaktbrott), de kommer att ta min dator, telefon m.m. i beslag.

Om det går så långt som till åtal så kommer den stora frågan att bli hur långt gången rävskabben var och om vargen skulle ha överlevt rävskabben. Om någon forskare menar att vargen skulle ha överlevt rävskabben den hade, så kommer jag att fällas för grovt jaktbrott med allt vad det innebär.

Jag kommer således aldrig mer kunna utöva min hobby som jägare utan får sitta i fängelse i några år och någon ny vapenlicens kommer jag nog aldrig att få. Mina eventuella jakthundar får då sitta i en hundgård resten av sina liv då ett straff för grovt jaktbrott är ganska lång tid i fängelse.

Vem törs nu att skjuta en skabb angripen varg?

Patrik Myrvold, Skillingmark