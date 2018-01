Insändare: Vem vill vara en försökskanin?

Min katt, du är min familjemedlem. Du är mitt allt. Du följer efter mig var jag än går och pratar hela tiden. Vi sover tillsammans, äter tillsammans och vi går på toaletten samtidigt.

Du hade turen att få komma in i ett kärleksfullt varmt hem… men alla har inte den turen.

Jag tänker på alla de djur som aldrig fick en chans att få uppleva kärlek. Istället förvaras djuren i trånga kala burar, där det inte finns någon att leka med.

Försöksdjuren får aldrig känna gräset under deras fötter, istället får de känna sprutor med olika substanser som trycks in innanför deras hud...ibland ända in i hjärnan.

De har ingenstans att ta vägen, de är fastspända, nedsövda eller ibland till och med vakna under olika försöksoperationer.

Trots att vissa produkter är säkra för människan att använda så utsätts djuren om och om igen för forskarnas tester.

Jag förstår inte varför vi fortsätter att utföra djurförsök när vi idag har andra metoder att utföra försök och tester på.

Jag vill inte att något djur ska lida för människans välmående när det finns andra försöks alternativ. Ingen vill vara en försökskanin!

Daniella Hellgren och Sofia Lönnerheden, aktiva i Djurens Rätt