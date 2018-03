Insändarsvar: Hyrläkarsystemet är det stora hotet mot patientsäkerheten

Svar till: Bemanningsföretagen: Läkares kompetens sitter inte i anställningsformen (20-03-2018)

Och så är då debatten om hyrläkare igång igen. Representanter för bolagen lägger ner mycket kraft och möda för att systemet ska fortsätta med oförminskad vinstmarginal. För det är ju så det är, det är pengarna som driver systemet och bolagen.

Det är allmänt känt att kontinuitet av läkare är ett av de viktigaste kraven alla de medborgare har som nyttjar vården regelbundet. Detta är helt rimligt eftersom kontinuitet lägger grunden för hög kvalitet vad gäller patienternas säkerhet.

Hyrläkarsystemet är både ineffektivt och dyrt. I till exempel primärvården där hyrläkare tas in under kortare perioder så blir kostnaderna för såväl provtagning samt remisser höga. I många fall helt onödiga åtgärder om man haft tillgång till samma läkare under längre tid. I värsta fall skrivs nya identiska provtagningar och remisser av nästa hyrläkare. Detta har som följd att kostnaderna rasar i höjden men det viktigaste är att patientens behandling fördröjs ,helt i onödan.

I hyrläkarsystemet snurrar massor av läkare runt. En hel del kompetenta men även läkare som är mer eller mindre inkompetenta. I hyrläkarsystemet kan de dock flyga helt under radarn och ingen tar ansvar.

Landstinget arbetar intensivt för att höja kvaliteten, men med hyrläkarsystemet arbetar man i stark motvind. Att sedan hyrläkarbolagen vill blanda bort korten imponerar inte.

Berit Fredricsson, f.d divisionschef Primärvården Gävleborg