Jazzklubbar, gå samman och hylla de fem giganterna

Jag har nu tittat på programmet för samtliga jazzkonserter som erbjudes här i Dalarna. Jag kan förstår att det är en begränsad ekonomi som gäller för dessa tre jazzklubbar och jag önskar dem lycka till med sin verksamhet.

Jag undrar dock, om det är inte möjligt att dessa tre kan göra ett samarbete med att finansiera en stor konsert nu till sommaren. Med anledning av att fem giganter inom jazz, Monk, Dizzy, Ella, Lena Horne och Buddy Rich som fyller 100 år under 2017, borde det vara möjlig att göra en sommarkonsert i samband med Musik Vid Siljan och kanske Dalhalla. Dessa fem legender är väl kända inom Jazz och deras musik spelas än idag av de flesta jazzmusiker.

Jag tror att intresset för att lyssna på musiken som är väl känd av allmänheten skulle garantera en succé om detta blev en verklighet till sommaren. Vi får hoppas att det blir en fin konsert med Sandviken Big Band och några av landets bästa artister och musiker som kan hyllar de fem giganterna inom jazz. Jag vill gärna se trummisen i Sandviken Big Band ge sin ös under en hyllning till The One and Only: Buddy Rich. Han är mycket bra!

Andreas Ulanowsky,

Rättvik