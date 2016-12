Massor av åsikter men inga kunskaper

Klimataktivister visar ständigt prov på massor av åsikter och inga kunskaper. Exempelvis Inger Liljefors i en insändare 21/12. Visst var det några dagar 20 grader varmare än vanligt norr om 80:e breddgraden. Det var väder, inte klimatförändring, och temperaturen sjönk snart ner mot normalare värden.

Över land sjunker också medeltemperaturena, medan haven reagerar långsammare och mindre. En stor del av den senaste uppvärmningen berodde nämligen på El Niño, som nu är över.

Varför skulle det vara bråttom, när takten i global uppvärmning är mindre än 0,2 grader per årtionde? Om världen idag är 1 grad varmare än 1880, dröjer det mer än 25 år innan 1,5-gradermålet passeras. Metan bidrar 20 gånger mer än koldioxid till växthuseffekten. Per molekyl. Eftersom det finns 200 gånger fler koldioxidmolekyler än metanmolekyler i atmosfären, är det lätt att räkna ut att allt metan bidrar med en tiondel så mycket som all koldioxid till växthuseffekten.

Fossila bränslen ger 85 % av den energi som mänskligheten behöver. En snabbavveckling av dem kan bara sluta med en ekonomisk katastrof som är många gånger värre än några graders global uppvärmning!

Lars Kamél