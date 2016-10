Något är ruttet i kungadömet Sverige

Andelen elever som går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet har ökat sedan början på nittiotalet och var i fjol uppe i 14,4 procent. Detta trots att Sverige i snitt lägger mer pengar per elev än såväl Finland, Tyskland och Japan. Ekonomiska medel saknas inte till skolan i stort.

Lärarbristen är enorm. Elevpengen är densamma för alla elever oavsett behov av stöd. Skolor med större andel stödelever blir underfinansierade medan andra blir överfinansierade.

Vi har tio kärnreaktorer som tjänat Sverige väl, men som snart faller för åldersstrecket. Och ännu syns inga spår av ny energiinfrastruktur som kan ta deras plats.

Vad händer med Sverige när 34 procent av elproduktionen försvinner?

I övrigt kan tilläggas att Sverige med en total skuld på över 293 procent av BNP (hushållens och företagens skulder inräknade) endast överträffas av Japan.

Med negativ ränta fortsätter skulden växa snabbare än ekonomin. Inflationsjusterad BNP per capita har stått i princip still ända sedan 2007 samtidigt som produktivitetsökning per arbetad timme varit obefintlig.

Årligen tas över 43 procent av BNP ut i skatt.

Mycket är ruttet i kungadömet Sverige.

Eric Osterberger Gustafsson