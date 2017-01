Om bara två länder fanns på jorden...

Vilket land skulle man välja om det bara fanns två länder i världen?

Land nr 1:

Skolan: Här finns all teknik du kan drömma om. I skolorna har alla barn en egen dator eller en platta. Alla barn har egen mobiltelefon med fri surf. Svarta tavlan är en Smartboard. Skrivstil med handen lärs inte ut, men man får lära sig att skriva hjälpligt. Klasserna är lagom stora. All seriös kontakt med föräldrarna sker via Unikum dvs Internet. Det finns fritids för alla skolbarn upp till 15 år vilket möjliggör för föräldrarna att kunna jobba heltid. Dagis och Nattis finns från ett års ålder.

Samhälle: Demokrati med mycket liberal form. Cannabis är laglig för medicinskt bruk. Alla religioner även flick-/kvinnofientliga är tillåtna och delvis även sharialagar inom slutna sammankomster. Könsstympning ok om det sker av läkare på universitetssjukhus. Man kan gifta sig med barn om man får tillåtelse av regeringen. Ingen har fast telefon i väggen, allt ska bli digitalt. Abort är tillåten som nu. Barnen uppmuntras att leka med digitala plattor från ett års ålder för att bli en bra konsument och inbitet datafreak. Konst och hantverk anses lite onödigt. Inga nya lador på åkrarna.

Land nr 2:

Skolan: Här finns ett utbyggt bibliotek och alla barn lär sig att slå upp och leta information. Alla barn får egna pennor och block. Få barn har behov av en egen mobil/larm (mest sjuka eller svårt allergiska barn). I lärarrummet finns fasta bärbara telefoner att låna vid behov. Även vänsterhänta får lära sig skriva på svarta tavlan. Skrivstil lärs ut. Klasserna är lagom stora. Den mesta kontakten sker med personliga möten mellan lärare och föräldrar, men när någon förälder bor utomlands sker kontakten via Internet istället. Det finns fritids för alla skolbarn upp till 15 år vilket möjliggör för föräldrarna att kunna jobba heltid. Dagis och Nattis finns från fem års ålder.

Samhälle: Demokrati. Droger är förbjudet liksom 2016. Alkohol finns. Alla religioner är tillåtna men förbjudet är flick-/kvinnofientlighet-och tvång- i religionens namn. Könsstympning är inte ok (men tidigare drabbade från forna hemlandet nysvenska flickor har rätt hjälp av läkare på universitetssjukhus. Förövare döms till långa fängelsestraff/vård/utvisning.) Man kan aldrig gifta sig med barn - klassat som pedofili. 50 procent har fast telefon i väggen. Abort är tillåten men gränserna är ändrade (pga att fler långt gångna graviditeter har foster som kan räddas). Kvinnor har lagförts samma värde och samma lön som män. Den digitala tekniken är inte påtvingad någon alls och utvecklas för att användas på ett passande kvalitativt vis vid behov. Bra digitala spel med fin grafik. Hantverket blomstar. Energieffektiva bostäder byggs. Fler hus i trä/timmer blir hus som kan stå pall många hundra år. Nya lador byggs på åkrarna.

Ja, man undrar