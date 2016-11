Öppet brev till Falu kommun

Hej Falu kommun.

Denna insändare kommer att fokusera på hur ni inte tar hand om de få sopsorteringsstationer ni har runt om i Falun. Med detta hänvisar jag till de alltför ofta överfulla sopsorteringscontainrar jag och många andra blir tvungna till att möta när vi går upp med vår återvinning. Oftast är det plast och papp som är överbelastade.

Detta inlägg kommer då inte som en chock för er, ni känner till problemet. Vi som sopsorterar gör vårt jobb för en bättre miljö, vi tror på det vi gör. En gång hade jag en diskussion med en person från Skottland kring Sveriges engagemang för just sopsortering från gräsrotsnivån och hen förkastade allt detta med meningen "the world is fucked anyway - so why even try?". Hen förstod helt enkelt inte varför vi gör detta.

Vi gör detta därför att alla kan bidra med något, även om det bara handlar om lite papp, plast, plåt och glas. Det tar inte bort de stora problemen som mänskligheten kommer att bemöta inom en snar framtid, men det är en början på något bra och hållbart.

Så varför tar inte ni ert ansvar på kommunen? Ni har garanterat en plan för vilka tider ni ska tömma dessa containrar, en plan som ni har hållit fast vid i många år, men den planen är inte hållbar längre och ni måste planera om. I och med att allt fler sopsorterar genererar det mer sopor i containrarna, ergo - de blir fyllda i en allt raskare takt. Vi som sopsorterar ska inte behöva bära med oss återvinningen hem igen och vänta på att saker och ting blir fixade allt eftersom för att sedan bära med oss dubbelt så mycket tillbaka till stationerna.

Detta kan generera i att människor tröttnar på att göra denna samhällsnytta och då tar vi per automatik ett steg bakåt i ett hållbart tänkande och agerande.

Ta nu tag i detta Falu Kommun och förbättra er insats för en hållbarare framtid för oss alla. Om alla gör sin del bör detta maskineri fortgå utan några större problem.

Tack för ordet.

Kenta