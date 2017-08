PostNord: Sommaren svår bemanningsmässigt - vi beklagar förseningarna

Svar till Personalbrist en dålig ursäkt - vi fick ut post alla dagar i veckan ändå:

Precis som i samhället i övrigt har mycket hänt inom det svenska postväsendet till följd av digitaliseringen, men även till följd av avregleringen. PostNord är ett företag i förändring, vi utvecklar hela tiden verksamheten för att vara relevanta även i framtiden och leverera allt fler större försändelser och allt färre brev till alla Sveriges hushåll.

LÄS OCKSÅ: Horndalsbor får vänta på post – Postnord: "Vi går kort med folk"

LÄS OCKSÅ: Postnord kan ha brutit mot lagen

Vårt mål är alltid att leverera all post alla dagar i veckan. Under sommaren sjunker antalet brev, till många hushåll finns ingen post att dela ut dagligen, och därför ändrar vi bemanningen på många av våra arbetsplatser. Samtidigt strävar vi efter att så många medarbetare som möjligt ska få semester under sommaren och tar därför in sommarvikarier.

Tyvärr har vi numera utmaningar med avhopp från sommarvikarier och vi, liksom flera andra företag, har svårt att rekrytera medarbetare på många orter. I de fall vi får akut hög sjukfrånvaro under semesterperioden kan det vara svårt att hantera detta eftersom de rutinerade, ordinarie medarbetarna som skulle kunna dela på arbetet är lediga och det finns inte tillräckligt många att ringa in med kort varsel. I dessa fall kan försändelser tyvärr bli försenade en eller två dagar.

God leveransförmåga är en av våra viktigaste värderingar och jag är den första att beklaga de förseningar som orsakas av oss.

Erika Ahlqvist, Distributionschef PostNord Sverige