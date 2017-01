Rena hysterin från vargvärnarna

Den ene och den andra organisationen inom vargvärnarna försöker nu överträffa varandra med fakta om hur mycket varg som finns i landet och hur jakten bedrivs. Vargstammen består av allt mellan knappt 200 stycken eller i bästa fall knappt 200 par. Den är också utrotningshotad och även rödlistad.

Det började nyligen med att chefredaktören Göran Greider på ledarsidan skrev bl.a att det var skamligt att bedriva licensjakt efter varg. GG skrev att landsbygdsbefolkning var arga för att bibliotek, skolor, postkontor, banker och andra samhällsfunktioner försvann, och enligt GG, vänder vi då hatet mot vargen. Tror att ingen tänker på ett nerlagt bibliotek eller postkontor när man finner sina tamdjur bestå av en hög med utrivna tarmar liggande i en blodpöl .Vilken paradox!

Ordförande för Naturskyddsföreningen Dalarna var inte sen att haka på. Han påstod att det finns knappt 200 vargar i Sverige så någon licensjakt var inte berättigad. Var han fått sina siffror ifrån var som alltid inte redovisade, utan det var som vanligt att Sverige skulle dras inför EU:s domstol och bötfällas enär vi inte följer EU:s habitatdirektiv.

Aldrig någonsin finns det någon form av förståelse eller empati för dessa människor som blir och blivit drabbade. Det enda som framhävs är att man inte har stängslat tillräckligt för rovdjuren men när Länsstyrelsen personal kommer för att besiktiga skadorna så är det enligt personal väl stängslat för att hålla djuren innanför stängsel helt enligt Ägofredslagen, läs på lagstiftningen!

Annika Rullgård kommer med nästa påstående och uträkning. Enligt dessa så tar vargen 24 000 älgar per år. Man räknar per revir, Annika, inte per par. En hobby får inte leda till att man skall jaga varg enligt AR. Hon skriver vidare att jägarna bara ser vargen som en konkurrent, så är det inte utan nu har man fått möjlighet att även förvalta ett rovdjur, ett rovdjur som inte bara lever av rådjur och älg utan även av tamdjur.

Jägarna är absolut inga större egoister än vargvärnarna som du skriver och jag finner det nöjsamt att du har förstått att vargen inte kan gå till affären och inhandla sina förnödenheter.

Nils Aspenström , Svenska Rovdjursföreningen, skriver att glädjen står högt i tak och säger att total utrotning av varg snart är uppnådd av jägarkåren. Vilket dravel, Nils Aspenström! Forskarna talar tillsammans med Länsstyrelsens personal talar om ett antal på ca 450 vargar och tillväxten är på 15 % och avskjutningen består av 24 st vargar, så jag hoppas att du tar dig en funderare. Om du ändå inte förstår så kan jag bara beklaga.

Roger Ericsson