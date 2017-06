Replik från (V): SD vet inte vad de gör när de vill skära i Faluns sociala kostnader

Så kom då ett svar från SD, inga svar på de frågor jag ställt, men likväl ett svar. De har ingen aning. Man vill ha kvar fritidsgårdar och bibliotek och tror att kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är begränsade till Falu stad. De ska dra ner på nämndens budget till förmån för andra samhällen i kommunen, skriver SD i sitt svar. Skid-VM kostade mycket pengar, det kostar nämnden ca 15 miljoner årligen i minst 31 år till. Det är ingen summa som går att trolla bort, lånen är tagna och hyrorna måste betalas oavsett vilken majoritet som styr. Då finns det två val: Antingen ser man till att nämnden får det tillskott de behöver för att kunna bedriva fritidsgårdar, bibliotek etc. Eller så gör man som SD, stoppar huvudet i sanden och hävdar desperat, "vi ville inte, så vi tänker inte betala" och då drabbas just fritidsgårdar, bibliotek etc, som SD nu sagt sig måna om men inte vill budgetera för.

Svaret kring socialnämnden blir ännu märkligare. På en sajt har man läst att 2013 gick hälften av socialt bistånd till utlandsfödda i Sverige. Detta tillsammans med att socialnämnden i Falun ska ha större kostnader än andra jämförbara kommuner, får SD att skrida till handling. 15 miljoner bort!

Bara med den avtalsenliga löneökningen för personalen som arbetar på socialförvaltningen ökar kostnaden med ca 7 miljoner, så i praktiken ska nämnden lyckas spara 22 miljoner. Vad ska bort? SD är skyldiga medborgarna det svaret. Ska anhöriga som redan idag kämpar för att närstående ska få hjälp och stöd genom SoL eller LSS ha anledning att vara oroliga om SD får reellt politiskt inflytande? Ska hjälpen för de som lider av missbruk flyttas än längre bort? Barnen som far illa, eller de kvinnor som misshandlas av sina män, ska socialnämnden lyfta sina skyddande händer bort från dem? Eller ska den som är i behov av ekonomiskt stöd vänta sig en socialnämnd som gör allt i sin makt för att inte bistå med hjälp?

SD skriver att de kräver en analys av kostnadsläget i nämnden, men har redan dragit sin slutsats: det är för dyrt och räcker inför 2018 nämnden den stora kniven, med uppmaning att skära. Det kommer göra ont, det kommer blöda, men SD har inga förband, de har inga kirurger och de vet inte vad de gör.

Patrik Liljeglöd, Gruppledare Vänsterpartiet Falun