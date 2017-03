Rocka sockorna - men sedan då?

Rockade ni sockorna? 21 mars är Internationella Downs syndrom-dagen, en dag som årligen uppmärksammas då vi rockar loss genom att ha olika strumpor på oss. Ett lovvärt initiativ som sätter fokus på att trots våra olikheter så är alla lika mycket värda. Men hur olika får vi egentligen vara?

Jag kan inte låta bli att fundera över: Hur toleranta är vi i vardagen? Hur väljer vi att bemöta kollegan som har svårt för det sociala och helst äter och fikar ensam? Eller den som kastar sig in i ett samtal och inte kan sluta prata för den är så engagerad i just den frågan och saknar förmågan att förstå att man också måste släppa in andra i samtalet? Vilket stöd ger arbetsgivaren den som inte klarar stressen så bra? Eller den som har svårt att passa tider?

Hur ska kunskapen fastna hos de elever som har förmågan att höra vad som sägs i andra hörnet samtidigt som den stör sig på fläkten som surrar och kompisen som viskar samtidigt som den ser vad som sker utanför fönstret? Vilken arbetsmiljö har dessa barn när det sitter 25 elever i samma klassrum?

Det jag beskriver ovan behöver inte handla om personer som är lata, ouppfostrade eller obegåvade. Många gånger handlar det om personer med en funktionsnedsättning som ADHD eller Asperger. Ofta är de väldigt kreativa personer eller människor som är noggranna och har öga för detaljer.

Vi behöver ta vara på varandras olikheter. Istället för att irritera oss kan vi hitta sätt att komplettera varandra. Min uppmaning är: rocka gärna sockor men stanna inte där. Det krävs mer för att skapa en tolerant värld där alla är lika mycket värda!

Helena Forsberg