Stefan Sundströms krönika gör mig både glad och ledsen

Detta i stark kontrast till våra yrkespolitiker, som i lokala som globala sammanhang oftast håller tand för tunga för att inte stöta sig med "övermakten", politisk som ekonomisk.

Jag blir ledsen över vad Stefan säger: Att vi människor så lätt förblindas av girighet, okunskap och rädsla att vi mest fajtas för gamla "sanningar" som passerat bäst före-datum, eller flyr in i passivitet, trots att vi under vår tid på jorden hunnit samla in så mycket kunskap, och få så stor praktisk erfarenhet av problemlösning och konflikter, att lurendrejeri och våld borde kunna utmönstras som ohållbara alternativ för överlevnad.

Stefan Sundström är öppen i sin beskrivning och föreskriver inga lösningar, kanske ser han inga. Historiskt syns förtryck och uppror ofta vara nollsummespel, tar ut varandra. Jag längtar efter en ny väg, eftertankens! Att vi inte bara rusar tillbaka till stenåldern för att ta skydd av krig eller isolering – slåss eller fly – utan faktiskt börjar tänka oss mera för! Tänker efter före. Försöker satsa på att enas: Jämka, medla, dela.

Dags för en lågaffektiv (cool) era efter årtusenden av het maktkamp, som vässat oss till fiender, men hotar allas liv på sikt?

Vågar gå in i dialog, inte se "motståndare", inte konkurrenter utan medspelare i kampen för överlevnad på den lilla planet, fylld av fantastiska livsformer, som alla vi som kommit till världen just här ändå i praktiken delar: Hit kom vi, här finns vi nu, och däri ligger vårt jämlika utgångsläge. Om vi tar avstamp i att vi behöver samarbeta för att klara oss? Vi som är så små och hjälplösa att ingen av oss kan beställa var och när vi ska födas och när och var vi ska dö... Hur skulle det vara om vi hjälptes åt i stället för att slå ut varandra? Dags för en lågaffektiv (cool) era efter årtusenden av het maktkamp, som vässat oss till fiender, men hotar allas liv på sikt? Tänk tanken att vi prövar något nytt nu!

Sy ihop känslan med förnuftet... Sikta in oss på en skönare framtid än slagsmålens.Eller, varför inte slåss mot annat än varandra? Klimathot, nöd, ohälsa, orätt...Både natur och tradition utvecklas ständigt i samarbete mellan livet och de levande. Att se bakåt och lära av misstagen är bra. Men för att komma framåt måste man dessutom våga se framåt, inte bara upprepa vad som redan prövats. Typ krig, typ lurendrejeri... Bägge är som att kissa i byxorna, varmt först men kallt, frätande och stinkande efter ett tag. Döda en "fiende", jaga bort den - "puh, jag vann!" - men bli samtidigt ovän med fiendens vänner, d v s skaffa dig flera fiender än du hade från början! Öka på så vis fiendskapen i världen. Främjar detta på sikt hälsa och välstånd? Skulle inte tro det! Varken "fiendens" eller ens "egna".

Samma gäller lurendrejeri, falsk marknadsföring: Först kanske en "säljer" jättemycket på att utan täckning lova guld och gröna skogar. Men snart blir de som blivit lurade förbannade, sviker butiken och kräver kompensation för utlovade fröjder som torkat in.Här kan en också med fördel tänka efter före. Det som låter för enkelt ska man kanske kolla upp innan man säljer/köper? Finns det historiska exempel på liknande budskap / reklamkampanjer som lovat runt men hållit tunt så inget bra hände? Vad hände i stället?

I en tid översvämmad av "information" där en fritt kan blanda och sprida fantasi och verklighet, gäller det att försöka bedöma rimligheten genom att jämföra med andra presentationer, göra en egen konsekvensanalys innan man väljer att tro på budskapet.

Nu kan vi i princip se varandra allihopa, vad vi gör och vad som händer, över hela jorden, på våra små elektroniska skärmar. Stormakter från förr framstår där nakna, kalla och osexiga som döende dinosaurier: De bröstar sig ännu mot varandra, men deras härskartrick avslöjas i realtid och mister sin magi, grymhet och självtillräcklighet, ger inte längre ära, ingen blir lurad.

Ännu blir människor förtryckta, plågade och dödade av människor, men nu SER vi ju överallt vad som händer, och även om vi officiellt tiger om de "storas" och "starkas" later, vet alla vad vi tycker. Vi beundrar inte längre den traditionella makten, den som svänger sig med våld och hemlighetsmakeri och som inte förmår idka omvärldsanalys, självkritik och humanism. Vi tror inte längre på "allsmäktiga" självhärskare; Jorden har blivit för liten och överskådlig för att rymma dem! Onda strukturer strandar som valar vid historiens strand och kommer som allt annat att upplösas när de inte längre fungerar.

Livet på jorden tillhör dem som anpassar sig efter omständigheterna, tror forskarna. Jag tror det är dags att göra ett ryck till om vi människor ska kunna fortsätta hänga med!

Katrin Kvanne