Stoppa surfplattor i skolan

För det första pekar flera rapporter på att surfplattan försämrar vår hälsa. Världshälsoorganisationen WHO förklarar att trådlösa nätverk avger höga nivåer av radiofrekvent strålning vilket kan orsaka cancer. Tänk er själva att lämna era barn i denna osäkra, otrygga och ohälsosamma plats. Jag skulle aldrig som förälder tillåta att mina barn utsätts för detta.

För det andra kommer surfplattan att påverka miljön negativt. Enligt Apple släpper en iPad ut runt 105 kilo koldioxid från produktion till transport. Nästan alla tekniska apparater innehåller metallen kobolt. Enligt hemsidan fairtradecenter arbetar man i Afrika under svåra förhållanden. Barnarbete är vanligt.

För det tredje finns det i dagsläget en stor osäkerhet när det kommer till forskning om IT i skolan. Martin Tallvid, doktorand i Tillämpad IT, menar att elever blir okoncentrerade av all teknik. Man sitter inne på rasterna och spelar vilket påverkar koncentrationen negativt.

Förespråkarna menar att detta skapar en modern skola som digitaliseras. Skolan ska digitaliseras men forskningen visar på det motsatta. Det är häftigt med surfplattor. Men inte bland våra barn. Vi vuxna kan själva bestämma om vi vill försämra vår hälsa, vår ekonomi och vår planet.

Folkhälsan kommer att försämras, miljön påverkas negativt och slutligen den enorma kostnaden. Därför uppmanar jag er att inte köpa dessa till era barn och framför allt hålla dessa borta från skolan.

Marcus