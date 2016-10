Ta inte emot terrorister

Läser i lördagens DD om kommunen Borlänge: "Vi tar inte emot terrorister" som Erik Jerdén skrivit om.

Det ska de ha heder för att de säger detta, men visa det också.

Att bara behöva läsa något så fasansfullt som att vi i Sverige tar emot terrorister/krigsförbrytare är så chockerande att det är svårt att ta till sig detta. Av vem och hur har detta bestämts? Det här har inget med våldsbejakande grupper i samhället att göra . Detta handlar om krigsförbrytare som inte ska sätta sin fot här i landet, de kan överlämnas direkt till Haag och krigsförbrytartribunalen där. Sverige ska inte agera som dumskallar och låta dem komma in här och få tillgång till ev sjukvård och annat.

Det utsätter oss för fara, om politiker tror att de kan vända dessa fanatiska människor . Det är som det går att lura byxorna av dessa politiker.

Troligtvis skyller de på att detta kan vi inte veta, som vanligt. Men har en person åkt till ex. Syrien eller Irak för att kriga med IS då kan man inte vara så undfallande när de nu sitter illa till. Tidigare har de kunnat arbeta för IS idéer och säkert varit med om avrättningar m.m. Det är bara att läsa följa media och dem som är och har varit på plats för att få reda på vad de gjort. Att då släppa in någon här i landet är närmast ett krigsbrott.

Det här har inget med rasism att göra utan bara vanligt förnuft; vi ska hjälpa dem som BEHÖVER hjälp och som blivit drabbade av dessa dårar. Det måste vara hemskt för dessa att läsa att Sverige hjälper krigsförbrytare som medverkat till att många av deras landsmän ,kvinnor och barn har mördats .

Emotser svar från ansvariga politiker.

Chockerad pensionär