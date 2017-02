Vi väntar på totalförbud för kärnvapen

LÄS OCKSÅ Världsledarnas twitterbråk om kärnvapen

År 1957 undertecknade mer än 95 000 personer en namninsamling mot kärnvapen som lämnades till statsminister Tage Erlander i början av 1958.

Ännu på 1950-talet önskade många att Sverige skulle ha kärnvapen. Just 1957 visade en opinionsundersökning att det var flera ja-röster än nej-röster till en svensk atombomb. Men några fredskämpar bildade Aktionsgruppen mot svensk atombomb, som under några år gav ut en informerande tidning. De lyckades vända opinionen. Under 1960-talet blev det allt färre svenska röster för svenska kärnvapen.

Nu, år 2017, finns det emellertid många kärnvapen i världen. Vi väntar på det nödvändiga förbudet mot alla kärnvapen, ett förbud under internationell kontroll.

Thorild Dahlgren