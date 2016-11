Affärer i blod och olja

Vinsten betyder allt. Vare sig miljö, etiska betänkligheter eller människoliv finns med i beräkningarna när ett av våra största bolag väljer att göra sina affärer.

På måndagen rapporterade Aftonbladet att oljebolaget Lundin Petroleums styrelseordförande Ian Lundin och vd Alex Schneiter båda delgivits misstanke om medhjälp till grovt folkrättsbrott. Det är på tiden. Det är en utredning som nu är inne på sitt sjunde år. Bakgrunden är bolagets prosprekteringar i Sydsudan mellan 1997 till 2003.

Lundinfamiljen har haft som affärsidé att leta och utvinna olja och mineraler där inga andra vågar, i konflikthärdar. Något som har visat sig vara en mycket lukrativ affärsidé.

Det som Lundin-företrädarna misstänks för är bland annat att ha gett ekonomiskt stöd till regimtrogen militär för att driva bort befolkningen som bodde i området, kallat "block 5A", där bolaget ville ha sin verksamhet.

Omkring 12 000 människor ska ha dödats och 160 000 personer tvingats på flykt från "block 5A", enligt rapporten Unpaid dept från 2010, som utgjorde grunden till att internationella åklagarkammaren i Stockholm startade förundersökning mot Lundin Petroleum. Nu har alltså undersökningen kommit så pass långt att företagets företrädare delgivits misstanke om folkrättsbrott. Sakta mal rättvisans kvarnar.

Men för Lundin-familjen är det business as usual. Efter all uppmärksamhet i samband med förundersökningen om folkrättsbrott, inte minst efter att de svenska journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye fängslades i Etiopien då de granskade bolagets koppling till händelserna i området, och den tidigare svenska utrikesministern Carl Bildts inblandning i bolaget, har Lundin Petroleum lämnat länder som Syrien, Sudan och Kongo för att fokusera på tryggare länder – som Norge. Där har bolaget hittat en jättefyndighet som de cashar in ganska så rejält på, det är en oljetillgång på minst 1 miljard fat.

Men Lundingruppen utvinner inte bara olja, utan även sådant som diamanter (de kunde stoltsera med att ha funnit världens näst största diamant i Botswana i slutet av förra året) – och kol.

Och det senare ser ut att få en renessans nu när världens mäktigaste land valt en president som lovat att gynna kolindustrin. Familjen Lundin har stora investeringar i kolgruvor i USA. De är delägare i ett bolag som ska öppna en ny gruva i det som kallas för Rostbältet (nordöstra USA) och som har flera andra gruvor som är på gång att öka sin kolproduktion.

Lukas Lundin sade till Dagens industri i samband med Trumps valvinst att "Amerika behöver det här". Han tror att det nya styret i USA kommer att innebära ökad efterfrågan på alla metaller och att det säkerligen blir mindre regleringar inom energi, "där Obama varit ganska tuff".

Det verkar inte slå Lukas Lundin att anledningen till "krångliga" energiregleringar handlar om framtiden för vårt klot. Att vi måste ställa om. Från ändliga resurser som olja och kol, till förnyelsebara energikällor.

Men det ser alltså ut att gå riktigt bra för Lundinfamiljen. En förundersökning om folkrättsbrott går att borsta av sig. Klimathotet likaså. Pengarna före allt. Enligt Veckans affärers miljardärslista för 2015 är det ingen risk att de båda Lundinbröderna blir några fattigpensionärer. Ian är god för 6 miljarder kronor och Lukas för 5 miljarder. Den senare fick rubriker då han förra året lyxade till vardagstristessen med att köpa sig en 81 meter lång lyxyacht. Det är väl sånt man gör när man inte riktigt vet vad man ska göra av alla slantar.

Författaren och journalisten Kerstin Lundell döpte sin bok om Lundin oils verksamhet i block 5A till det mycket beskrivande "Affärer i blod och olja". Ett tips till alla aktieägare i Lundinfamiljens bolag är: läs den.