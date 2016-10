Betyder näringsliv mer än människoliv?

Under helgen reser statsminister Stefan Löfven till Saudiarabien, det land där statsledningen för bara ett år sedan blev oerhört uppretad på utrikesminister Margot Wallström. Hon kallade ju landet medeltida eftersom oliktänkande kan dömas till dödliga piskstraff och förtrycket av kvinnor är hårt. Saudiarabien är centrum för en mycket reaktionär variant av sunni-islam och från krafter i detta land fick IS länge stöd. Att landet oftast klarar sig från internationell kritik beror på att det har USA som en viktig vän och, naturligtvis, på all olja de exporterar.

Men Wallström vågade rikta kritik detta diktatoriska och patriarkala kungadöme. Ett antal direktörer i det svenska näringslivet blev oerhört uppbragda när de såg hotet om missade exportinkomster om Sverige skulle säga upp det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien som vi då hade. När den diplomatiska krisen mellan ett kränkt Saudiarabien och Sverige var som djupast sände självaste kungen i Sverige ett vänligt brev till kungahuset i Saudiarabien.

Fredagen den 6 mars 2015 blev en dag jag inte ska glömma. Det var då 31 direktörer klev fram och krävde att Saudiavtalet absolut inte borde sägas upp; det skulle hota förtroendet för Sverige som ”handelspartner”. Men dessa närimgslivsföreträdare hade ingenting att säga om brotten mot mänskliga rättigheter som äger rum i landet. I maj 2014 dömdes exempelvis den samhällskritiske bloggaren Raif Badawi till tusen piskrapp för att han förolämpat islam. Men sådant nämndes inte av de 31 direktörerna, trots att fallet var och är oerhört uppmärksammat.

En av debattartikelns undertecknare var Jacob Wallenberg. Och nu hör jag att en annan wallenbergare, Marcus, följer med Stefan Löfven till Saudiarabien. Marcus är styrelseledamot i SAAB AB (som ägs till större delen av Investor, dvs av Wallenberg) och som är en stor producent av vapen som går på export, såväl JAS-plan som radarsystem. I veckan avslöjade Svenska Dagbladet att SAAB AB troligen fått klartecken från ISP (Inspektionen för strategiska produkter) att exportera ett radarsystem till Förenade Arabemiraten. Det är ett land som Amnesty betraktar som diktatur och inte bara det: landet deltar i den Saudi-ledda och USA-stödda koalition som just nu bombar civila till döds i Jemen. Nyligen dödades 140 människor som deltog i en begravning.

Svensk vapenexport är världsledande. Räknat per capita ligger Sverige på en vanhedrande fjärdeplats. Och uppenbarligen har Sverige inga problem med att sälja vapensystem till diktaturer som deltar i krig, trots att det borde strida mot de lagar vi har. Med sig på resan till Saudiarabien har Löfven således med sig Marcus Wallenberg och en representant från Stockholms Handelskammare. Men han har ingen representant med sig från någon människorättsorganisation.

Vågar han inte det? Skulle det störa relationerna? Hota exporten? Det är pinsamt. Betyder näringsliv helt enkelt mer än människoliv? Och var är den feministiska utrikespolitiken? Löfven skäller ut Ryssland för de fruktansvärda bombningarna av civila i Aleppo. Det är bra. Men vågar han skälla ut Saudiarabien för att de bombar civila i Jemen?

Saudiresan sänker humöret. Det är misstag av det här slaget som bidrar till att någon större entusiasm för den sittande rödgröna regeringen har så svårt att infinna sig.