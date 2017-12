Björn Gustavsson: Amerikabrev (2)

Efter att ha upplevt en rad enastående konserter avslutar jag New York-vistelsen med ett besök på The Strand, stans främsta bokhandel & antikvariat, med 200 anställda och 2,5 miljoner böcker, uppställda på fem våningsplan.

Ute på gatan kan man i realådor fynda böcker för bara en dollar. Boktempel som detta är en sällsynthet – och folk kryllar på Strand som flugor kring en sockerbit.

Jag fortsätter sedan med Amtrak-tåg till Philadelphia. Otroligt nergångna ytterområden, förfallna industrikomplex, men i centrum ny höghusbebyggelse à la Manhattan.

Philadelphia reser sig ur askan likt en fågel Fenix och håller åter på att bli hippt. Inte minst många konstnärer har sökt sig hit. Skulpturparker och muralmålningar stärker den bilden. Och norr om centrum reser sig, likt ett grekiskt tempel, överst på en kulle, fantastiska Museum of Art. I närheten ligger hypermoderna Barnes foundation: en stenrik läkares enorma samling av impressionism och tidig europeisk modernism.

Även svensktiden hålls i minne. Philadelphia utbreder sig nämligen på just det område där Sverige 1638 etablerade en koloni, Nya Sverige

Här finns också den byggnad där Thomas Jefferson skrev The Declaration of Independence, som låg till grund för USA:s bildande och frigörandet från England.

Jag ser svenska flaggor i centrum – där det också finns ett museum som berättar om svensktiden: American Swedish Historical Museum.

