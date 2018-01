Björn Gustavsson: Amerikabrev (3)

Vilket underbart äventyr att flyga tvärs över den amerikanska kontinenten! Det glesbefolkade jordbrukslandskapet på den f.d. prärien, nästan ändlöst – och väster därom rester av den vildmark som indianerna in i det sista hävdade som sin: vi flyger bl.a. rakt över Pine Ridge-reservatet i South Dakota, där 3 000 medlemmar i sioux-stammen fortfarande bor – idag ett av USA:s fattigaste områden.

I detta bergsområde har många indianfilmer spelats in, bl.a. Dansar med vargar, där regissören Kevin Costner senare även lät bygga upp museum över Vilda västern-tiden och som bl.a. inkluderar ett dåtida indianläger och där tidsenligt klädda siouxindianerna visar hur de levde på den tiden.

Efter att ha passerat Klippiga bergen dimper planet ner i ett novembersomrigt San Fransisco. Installerar mig i förorten Berkeley, helt präglad av det berömda universitetet.

Efter att ha passerat Klippiga bergen dimper planet ner i ett novembersomrigt San Fransisco. Installerar mig i förorten Berkeley, helt präglad av det berömda universitetet; ett 80 hektar stort område och där 40 000 studenter är inskrivna, varav en tredjedel utlänningar. Jag minns att Lars Lönnroth var gästprofessor här från 1965; hans intressanta minnesanteckningar beskriver den studentrevolt som ungefär då inleddes.

Jag besöker ett av universitetsbiblioteken, det dygnet-runt-öppna Morrison memorial library, med orientaliska mattor, eldstad, fåtöljer och stämning som i en engelsk herrklubb. Endast den tickande väggklockan hörs, trots att salen är fylld av läsande studenter.

Fortsätter via anrika cafébaren Strada till People’s park, där 68-generationens studenter slogs mot kravallpolis, varvid minst en dödades. Muralmålningar minner ännu om händelserna då den s.k. Free speech-rörelsen här formades. I parken syns skyltar med de gamla slagorden, ”Power to the people”, osv.

Min guide beskriver Berkely som ett av de mest liberala och progressiva områdena i hela USA. ”Här finns knappt någon som röstar på Trump. Och elbilarna blir allt fler, liksom solcellerna.” Jag skymtar en jätteskylt: ”Berkeley stands united against hate”.

På ett konstmuseum i närheten säljs kylskåpsmagneter på vilka president Trump syns fingra på sin mobil och där texten lyder: ”Vi vill ha en president – inte en skrämmande twittrare.”

Från Oakland, nära kopian av Jack Londons vildmarksstuga och en staty av den förr så kände författaren, tar jag färjan över ett bländblått Frisco Bay till den stad som för femtio år sedan attraherade ungdomar från hela världen. Det var nämligen här, i San Fransisco, som hippiekulturen föddes.

I och med 1967 års ”summer of love” blev den kaliforniska kuststaden en magnet för ”blomsterbarn” från hela världen. Flower power och hippies fyllde Haight Ashbury.

I och med 1967 års ”summer of love” blev den kaliforniska kuststaden en magnet för ”blomsterbarn” från hela världen. Flower power och hippies fyllde Haight Ashbury. San Fransisco blev ett epicentrum för en mentalitetsförändring som snabbt spreds över västvärlden.

Lägg därtill den allt starkare vietnamrörelsen – och radikaliseringen av en hel ungdomsgeneration var ett faktum.

Tidens nya ledord blev ”love, peace and understanding” och ”all you need is love”... Jag minns vilken underbar magi som rymdes i den låt av folksångaren Scott McKenzie som jag samma år hörde på Tio i topp: ”If you’re going to San Fransisco, be sure to wear some flowers in your hair”...

Baksidan av all denna yra var förstås den snabbt epidemiska användningen av droger. Författaren Timothy Leary var en av dem som starkast propagerade för hallucinogena droger.

Tidigare hade han varit lektor i psykologi i Berkely – nu blev han ett slags flum-profet som inför tiousentals ungdomar i en park intill Golden Gate-bron förklarade det fina med att ta droger. Tidigare hade han t.o.m. delat ut knark till sina studenter.

Nu blev Leary något av hippierörelsens okrönte konung. Han grundade även en kyrka, League for spiritual discovery, där LSD sågs som ett sakrament. Och för parkernas horder av unga hippies predikade Leary nu LSD:s underbara effekter – och omkvädet ljöd: ”Turn on, tune in, drop out”...

Mycket av dåtidens subkultur i stadsdelen Haight Ashbury lever kvar. Det känns som att vandra omkring i ett jättelikt Christiania. Många jag möter är åldrade ”blomsterbarn” som blivit kvar – och som kanske tillhör det stigande antal människor som numera bor i parker och portuppgångar.

Jag hinner även besöka legendariska City light bookstore, som på 50-talet var beatnikgenerationens tillhåll och där kombinationen av bokhandel, förlag och diskussionscentrum än idag gör detta till ett vitalt centrum i stans intellektuella liv. Många radikala tidskrifter och tidningar, varav flera nystartade, finns till försäljning.

Jag hinner även besöka legendariska City light bookstore, som på 50-talet var beatnikgenerationens tillhåll.

Vad mer? En resa i spårvagn upp och ner längs vådliga backar är en suggestiv upplevelse, i synnerhet om man får stå bredvid bromsaren som står och vrider en jättelik järnratt – på den öppna aktern i en skramlig vagn från 1927.

Kommentar: Detta är den tredje av fyra artiklar.