Borgerlighetens misslyckande

För ett kvarts sekel sedan var vi mitt i den borgerliga minoritetsregeringen Bildts mandatperiod. På en stor tidnings borgerliga ledarsida påmindes det då om något som kallades halvtidseffekten.

Den innebar att regeringspartier har lågt väljarstöd mellan valen medan det för oppositionspartier är tvärt om. De har högt stöd då.

Ledarartikeln syftade till att bortförklara det låga väljarstöd som den borgerliga regeringen hade och det höga som den socialdemokratiska oppositionen åtnjöt.

Att en del väljare gått från borgerliga partier till riksdagens främlingsfientliga högerpopulistiska parti Ny Demokrati, som låg över sitt valresultat med tre, fyra procentenheter, gällde det också för ledarskribenten att hitta förklaring till.

Om man ska tillämpa resonemanget om "halvtidseffekten" på dagens läge stämmer det inte. Visserligen ligger de två rödgröna regeringspartierna under sina valresultat, men samarbetspartiet om budgeten i form av Vänsterpartiet ligger över sitt.

Sammantaget ligger faktiskt inte de tre partierna i rödgröna blocket så mycket under sitt valresultat nu. Det visar Demoskops mätning, publicerad i Expressen fredag 10 mars. De får 41,4 procent, vilket visserligen är 2,2 procentenheter under valresultatet.

Men det är inte med mycket. I mandat räknat, på de sju partier som klarar riksdagens spärr, skulle de tre rödgröna få 155. Det är bara fyra mandat färre än i dagens riksdag, utifrån fördelningen i valet 2014.

Det som inte stämmer med teorin om "halvtidseffekten" är att det går bra för oppositionen, för det gör det inte. De fyra borgerliga partierna får bara 36,8 procent i Demoskop. Det är betydligt sämre än deras sämsta valresultat någonsin, 2014, på 39,4 procent.

Det är 2,6 procentenheter under sämsta valresultatet. Det är läge att tala om "alliansväljarna som försvann".

Eftersom Kristdemokraterna med sina 3,0 procent inte klarar riksdagens spärr får de tre allianspartier som kommer in i riksdagen bara 33,8 procent.

Det skulle ge dem endast 126 mandat, vilket vore 15 mandat färre än i dagens riksdag. Det vore enligt Demoskop ett mandat mer än den rödgröna tvåpartiregeringens 125 och 29 färre än de tre rödgröna partierna.

Att det går bra för Centerpartiet kompenserar inte att det går dåligt för de tre andra allianspartierna. Så nog är det panik i butiken hos alliansen.

Om det är klackarna i taket hos Sverigedemokraterna är oklart. Partiet ligger drygt fem procentenheter över sitt valresultat och skulle få 19 fler mandat, totalt 68, enligt Demoskop.

Om det är partiets inarbetade profil som motståndare mot flyktingmottagande och invandring som är det avgörande för de som sympatiserar med SD kan man fundera över.

Partiets linje i många andra frågor är nämligen oklar eller osammanhängande. SD vill både sänka en del skatter och ha högre utgifter på en rad områden, exempelvis försvaret. Så att få det att gå ihop budgetmässigt är inte lätt.

Partiet har dessutom bytt åsikt på vissa områden, som om företags vinster i den skattefinansierade välfärden som partiet nu är för mot att tidigare ha varit emot.

"Halvtidseffekten" att döma av Demoskops mätning går denna mandatperiod till tre fjärdedelar ut på att väljare och mandat går från en del av oppositionen, den borgerliga, till den andra, Sverigedemokraterna.

De förra har tappat 15 mandat sedan valet och de senare har ökat med 19. Bara fyra mandat har gått från regeringsunderlagets partier, samtliga till SD, enligt Demoskop.

Enligt dem är SD, med 18,2 procent, näst största parti efter S och största oppositionspartiet, eftersom M bara erhåller 16,6 procent.

Visserligen har Demoskops mätning bara haft 1 252 tillfrågade, men den ger ändå en fingervisning om läget gällande väljarna och deras partisympatier.

En orsak till att det går dåligt för de borgerliga partierna kan vara att de har låg trovärdighet till följd av den politik de driver. De vill alla ha skattesänkningar, dessutom av olika slag.

I korthet vill M ha främst ett “första jobbetavdrag” (ger nio miljarder kronor lägre skatteintäkter 2017 och 12 miljarder lägre årligen från 2018). L vill ha sänkt inkomstskatt för välavlönade (med ändrad så kallad brytpunkt och borttagen värnskatt, som totalt ger 27 miljarder mindre i skatteintäkt årligen).

KD vill ha sänkt skatt för pensionärer och personer som är runt 65 år och jobbar (vilket “kostar” drygt fem miljarder kronor per år).

Och Centerpartiet vill ha sänkt skatt på jobb (i form av ett ingångsavdrag, sänkt arbetsgivaravgift för unga) och för företag ("Kostar" totalt 29 miljarder kronor).

Samtidigt vill alla borgerliga partier ha ökade utgifter på flera områden. Ett belysande exempel är försvaret. C vill anslå 13 miljarder kronor mer per år. L vill ha 28 miljarder på fyra år: minst sju miljarder mer per år. Och M vill ha tre miljarder mer per år för 2019 och 2020.

Härom veckan ville polisen ha 3,9 miljarder kronor mer de närmaste tre åren, 1,3 miljard mer per år. Antagligen är allianspartierna villiga att tillmötesgå det. Men frågan är om och hur de i så fall avser finansiera det?

De borgerligas politik går inte ihop ekonomiskt, inte för vardera parti och inte sammantaget. Politiken skulle leda till underskott i budgeten om den genomfördes.

Eller så skulle de borgerliga partierna, tvärtemot sin skattepolitik, behöva ställa in alla skattesänkningar och ta fram skattehöjningar.

Det är i ljuset av det inte konstigt att färre väljare än någonsin stöder de borgerliga partierna.