Borlänge och Dalarna blir förlorarna!

Det doftar nyslaget gräs på promenadvägen från högskolan till Tjärna ängar. Skogen är nära. Jag går förbi fina villaområden. Men säg Tjärna Ängar högt – och snart sagt över hela Sverige går det rysningar över kroppen på folk som har svårt för det mångkulturella samhället. De tänker enbart på bilbränder och stenkastning. Nu ser jag områdets hyreshus framför mig och vänder jag mig om ser jag Högskolans byggnader, där jag nyss åt lunch. Det är ändå rätt fantastiskt! Det finns få exempel i Sverige på att högre utbildning är fysiskt lokaliserad så nära de områden som alltid kallas utsatta.

Vad betyder det för en invandrarfamilj i Tjärna Ängar att barnen vet att därborta kan man utbilda sig till ett bättre liv? Det som är fysiskt nära borde vara också tankemässigt lite närmare.

Längs vägen hejdar jag unga människor som kommer gående. Vet du om att högskolan här i Borlänge kanske ska flyttas till Falun? frågar jag flera unga tjejer och killar. Någonstans blir jag chockad över deras svar: Nej, det visste jag inte! Och när de väl får reda på det blir de upprörda. En ung tjej, uppvuxen på Tjärna Ängar men nu student på högskolan en knapp kilometer bort, blir arg. Hon har bråttom till en lektion och står och stampar medan vi pratar.

Faisa och Suleka är två vältaliga unga gymnasister som precis är på väg hem från Hagagymnasiet; på dem låter det som att de kommer att studera vidare, var vet de inte. Men de gillar inte idén att flytta bort högskolan. Inte heller gillar de idén att bli fotade, men de skriver i alla fall glatt ner sina namn i min anteckningsbok.

Så hör här! Jag tror att en högskoleflytt från Borlänge direkt motverkar den integration som Sverige, som bruksorten Borlänge, som Dalarna skriker efter! En koncentration av all verksamhet till Falun innebär att lärare och studenter slipper en hel del påträngande frågor som rör klasskillnader och etnicitet. I enkäterna om hur studenterna trivs på studentboendena i Tjärna Ängar låter svaren ibland som på en sverigedemokratisk blogg: ”Avskyr stället. Mitt i ghettot”. ”Det kändes mer som att studentboendet låg i ett flyktingläger!” Men enkätsvaren, för övrigt ganska fåtaliga, berättar också om äkta oro: Kvinnor är oroliga för säkerheten om de går ut på kvällarna: ”The place is not safe, and really loud people” säger en utländsk kvinnlig student.

Jag kliver in på Tunabyggens reception för studentbostäderna i Tjärna Ängar. Niklas Lagerberg håller i trådarna. En ung ingenjörsstuderande kille från Huddinge, Cey Bozz, sitter i en soffa. Han är svensk, men hans föräldrar kom en gång från Turkiet och har kurdiskt ursprung. De visar oss samlingslokalerna. På kvällarna är det ibland fester och många nationaliteter är närvarande med mat från olika kulturer. Tunabyggen har fått kritik för att de varit svåra för studentkåren att samarbeta med och för att standarden är för dålig. Lagerberg nämner att det som det klagas mest på är säkerheten. I samlingslokalerna ser det inte slitet ut, men i lägenheterna är det kanske annorlunda.

I Falun är studenterna mer nöjda med boendet, men i slutändan verkar det vara så att problemet för de studenter som bor i Tjärna Ängar snarare är just själva bostadsområdet. I Falun är boendet mer utspritt. Närkontakten med utsatta områden finns inte på samma sätt.

Generalfrågan när det gäller lokalisering av högskoleutbildning är egentligen denna: Ska man helt strunta i andra perspektiv än den akademiska statusen för ett lärosäte? Eller bör frågor som har med allt från den lokala arbetsmarknaden bort till frågor om integration vara med när en högskoleflytt diskuteras? Jodå, jag håller på den akademiska friheten som det slutgiltigt avgörande, allt annat är i slutändan otänkbart. Men regionalpolitik kommer i realiteten att spela roll och om en flytt till Falun utlöser ökade konflikter mellan länets två största kommuner är mycket förlorat (konkret finns också risken att t ex Borlänge kommuns extrastöd till högskolan ryker).

Och tänk om en högskola blir mer levande intellektuellt om den tar in alla andra sociala frågor när framtiden diskuteras och inte bara akademisk konkurrenskraft? Södertörns högskola, söder om Stockholm, har väl bevisat hur viktigt det är med högre lärosäten i områden med låg sociokulturell status och som jag förstått det har Södertörns lokalisering påverkat hela forskningsprofilen hos högskolan. Fråga Södertörn! Det TV-programmet hade varit fräschare än det ärevördiga Fråga Lund som nu går.

Jag tror att en koncentration av all högskoleverksamhet till Falun lär snäva av hela det sociala rummet kring högskolan.

***

Och inte bara det sociala rummet: Också det teknologiska! Jag strosar nämligen tillbaka till högskolan i det fina septembervädret. Porten till den där mystiska svarta byggnaden som rymmer högskolans laboratorier är öppen. Jag har alltid undrat vad de sysslar med därinne. Plötsligt står jag i en stor hall med en massa tunga maskiner. Calle Norrman, verkstadstekniker, berättar om ugnarna där metaller och olika material testas under extrema förhållanden. Och där, i ett rum, står en orange industrirobot, som studenterna lär sig programmera på. Har den något smeknamn? Robban! svarare Calle, och vi skrattar.

Olika företag är ofta här för att dra nytta av och samarbeta med högskolan. Haveriutredningar görs. Calle visar oss sedan in i labbet där mikroskopen finns. Ett av svepelektronmikroskopen kan förstora 900 000 gånger. Ett annat, Augerelektronmikroskopet, används för att urskilja tunna skikt i olika material.

Laboratorieingenjören Ulf Modin pekar plötsligt på den massiva plattan jag står på: En jordbävningsplatta! Inga vibrationer får störa detta mikroskop, som är inneslutet i ett metallhölje för att undvika föroreningar och till och med vibrationer från fläktar. Att flytta en sådan apparat (till exempelvis Falun) görs inte i en handvändning. Att ställa in den rätt är en lång process. Och utrustningen används ofta av lokala företag i det teknik- och UT-tunga Borlänge.

Tobias Widelund kommer från ett företag utanför högskolan. Han slår sig ner framför en dator som är kopplad till Augerelektronmikroskopet. Sedan visar han mig ett litet hörselimplantat – sådana som opereras in under huden på en människa och därför måste vara så rent som möjigt - som han just undersökt för att se vilka mikroskopiska föroreningar som finns i det. Han plockar också fram tandimplantat som undersökts.

Jag kan förstå att många teknikföretag i Borlänge oroar sig över en flytt av allt detta. Oron hos dem handlar knappast bara om ”ryktesspridning”, som det heter i den beställda utredningen om högskoleflytten.

En eftermiddag på en högskola säger förstås inte mycket. Jag tror att högskolan, både i Falun och Borlänge, skulle ha mycket att vinna på att visa upp vad man sysslar med för lokalbefolkningen. Det är ett sätt att vidga både de sociala, teknologiska och i slutändan politiska rummen kring en högskola. Och jag har svårt att se det förnuftiga i att koncentrera hela verksamheten till Falun. Inte bara Borlänge skulle förlora på det; hela Dalarna skulle göra det.

Detta är den andra och sista av artiklarna om Dalarnas högskola. Den första var publicerad i fredags.