Castro – hjälten som blev diktator

Lördag morgon. Vaknade vid åttatiden, efter att ha sovit bara någon timme på grund av en fruktansvärd hosta. Lite groggy klev jag upp och slog på radion – och det kändes som att slå på historien: Fidel Castro dog denna natt.

Fidel Castro och, än mer, Che Guevara, var de främsta revolutionssymbolerna under efterkrigstiden. I delar av Latinamerika dyrkas Che nästan som ett helgon. Och Castro var under hela sitt liv en symbol för det lilla landet som stod emot den stora imperialistmakten USA. Under revolutionen 1959 drev Castro och hans anhängare ut den djupt korrupta Batistaregimen som förvandlat landet till ett kasino eller en bordell där amerikanska intressen styrde. Castros revolution ingick i den stora antikoloniala kampen under några avgörande efterkrigsdecennier. Till en början var det just nationellt oberoende för hemlandet han önskade. Castro var varken marxist eller kommunist. Under åren före revolutionen skrev amerikansk press uppskattande om honom.

Sedan bröt hela det kalla krigets elände in över den kubanska revolutionen. USA införde en handelsblockad och Castro drevs i armarna på Sovjetunionen. Det samhälle som sedan skapades på Kuba var ingen demokrati, trots en hel del framsteg i folkhälsa jämfört med andra fattiga latinamerikanska länder. Kuba höll stången mot den amerikanska imperialismen – men togs istället som gisslan av den sovjetiska.

Det är en av efterkrigstidens stora tragedier. Vad hade hänt om USA hade haft vett nog att inte försöka invadera Kuba (de slogs tillbaka) och inte infört sin handelsblockad?

Så är Fidel Castro en hjälte? Både ja och nej. Hans roll i den antikoloniala befrielsen har gått till historien och för det kommer han alltid att ihågkommas som en central person, både i Latinamerika och i världen. Men Kuba blev en enpartistat och Castro dess diktator. Regimkritiker förföljdes, ekonomin stagnerade. Ingen kan förneka det.

Men det är viktigt att kunna hålla två tankar och två bilder av en historisk person i huvudet samtidigt: Den antikoloniale hjälten Fidel Castro och diktatorn Fidel Castro. Borgerliga kommentatorer ser förstås bara den ena bilden, vilket antagligen beror på att de aldrig förstått vad denna världshistoriska antikolonialism innebar för miljoner och åter miljoner människor i den värld som de vita européerna en gång lagt under sig.

Så farväl Fidel Castro! Historien kommer att frikänna en del av din gärning, en annan del icke.