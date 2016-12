Centerpartiet Nyliberalerna

Att politik och politiker var vanliga i det tv-utbud som fanns på 70- och 80-talen i tv-nyheterna bidrog till att stärka mångas kunskaper på det området. De senaste 25 årens ökning av tv-kanaler och nöjesutsändningar har gjort att de som vill undvika nyheter om politik kan göra det.

70-talets ledande borgerliga politiker var centerledaren Thorbjörn Fälldin. Även om hans parti och borgerliga block var svaga i de delar av landet där socialdemokratin var stark hade Centerpartiet ett starkt stöd på landsbygden också i de landsdelarna.

Även om nästan alla bönder var centerpartister var det fler än bönderna som röstade på partiet. Paroller som man i dag kan tro är Socialdemokraternas eller Vänsterpartiets, som trygghet, gemenskap, socialt ansvar, välfärd och förstås hela landet ska leva, fanns på Centerpartiets valaffischer på 70-talet.

Trots det 44-åriga innehavet av statsministerposten för Socialdemokraterna fram till 1976 var Centerpartiet styresvant när dess ledare bildade regering då. Men erfarenheten gällde många kommuner och några landsting.

Centerpartiet har vana av att styra i kommuner. Partiet är, jämte Socialdemokraterna, pragmatiska. Med det menas att kompromissa och träffa uppgörelser.

Centerpartiet samregerade också med S i sex år på 50-talet och träffade även under 60-talet uppgörelser med S.

Med Fälldin som ny C-ledare 1971 minskade partiets samarbetsvilja åt S-hållet. I Fälldinregeringarna var det C-statsministerns parti som kompromissade mest med de andra borgerliga partierna. C-profilen blev suddig. Moderaterna blev det tydligt borgerliga partiet och ökade.

C tappade väljarstöd 1973 till 1998, från 25,1 procent till 5,1. Efter en mindre ökning under Maud Olofsson med mer högerliggande partiprofil i valen 2002 och 2006 minskade C igen 2010 till dittills tredje sämsta resultatet någonsin.

Det försämrades i valet 2014, det första med Annie Lööf som C-ledare, till näst sämsta resultatet någonsin: 6,1 procent.

I flera mätningar senaste månaderna har C ökat. Så även i Sifos sammanställning av mätningar i december, publicerad av SR Ekot på julafton. 9,2 procent blev C-noteringen där, mot 8,5 i november.

Centerpartiet anses dra väljare, från andra borgerliga partier, eftersom partiet är det enda borgerliga som har en generös flyktingpolitik.

Och C vill sänka många skatter och även skattekvoten (”skattetrycket”) och ge bättre villkor för företag.

Strax före jul gjorde C ett utspel om att anslå mer pengar till försvaret, elva miljarder kr per år.

Centerpartiet har alltså en tydlig högerprofil nu. Samtidigt är C med och styr i många kommuner.

Centerpartiet blir allt mer två olika partier, snart kanske oförenliga: ett kompromissinriktat kommunalt och ett ideologiskt högerliberalt på riksplanet.

Det beteende partiet visar där, som kompromissvilligt och pragmatiskt, hamnar allt längre bort från det högerliberala beteende partiet uppvisar på riksplanet som ett slags Centerpartiet Nyliberalerna.

