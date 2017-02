Det går bra för Sverige, men inte för alla svenskar

Svensk ekonomi och utveckling är inte det sorgebarn det utmålas som av bland Sverigedemokraterna. Svensk ekonomisk utveckling är i själva verket stark, mycket stark till och med.

Av föga socialistiska institutioner som bland annat World economic forum har Sverige på senare tid lyfts som ett föregångsland:

Så när OECD:s generalsekreterare, Angel Gurría, i samband med presentationen av en rapport om svensk ekonomi, konstaterar att svensk ekonomi går mot strömmen, är det ett styrkebesked rörande den ekonomiska utvecklingen som är föga oväntat. Vid en jämförelse med andra länder står vår ekonomi ut som ett positivt exempel. Såväl grannländer som Danmark och stora ekonomier som Tyskland och USA har haft en långt svagare ekonomisk utveckling än Sverige. Vi har dessutom den lägsta arbetslösheten i hela EU just nu.

Samtidigt som svenska partier som Moderaterna men också Socialdemokraterna vill se fler enkla jobb, får Sverige beröm av OECD för att en så liten andel av den svenska arbetskraften har just denna typ av jobb. Bara fem procent av anställningarna i Sverige utgörs av så kallade enkla jobb vilket lyfts som ett av exemplen på en imponerande utveckling rörande svensk arbetsmarknad.

Utbildning ses vidare av OECD som en av nyckelfaktorerna för att höja anställningsgraden bland lågutbildad arbetskraft. Det är onekligen en kontrast till mässandet om hur viktiga de enkla jobben är för Sverige.

Vid en presskonferens under onsdagen konstaterade Gurría bland annat vidare att:

"Om vi kunde exportera den svenska modellen, så skulle världen vara mycket bättre.".

Men det betyder inte att det inte finns problem. Ett av problemen som även OECD ser rörande svensk ekonomi är de växande inkomstklyftorna. I Sverige växer just nu inkomstklyftorna, vilket först och främst beror på kapitalinkomsterna. I Sverige låg kapitalinkomsterna på 340 miljarder kronor under 2016. Inkomster som till majoriten tjänas in av bara 10 procent av befolkningen.

Ett annat orosmoln är de stigande bostadspriserna och hushållens växande skuldberg. Sverige har nu bland de högsta bostadspriserna inom hela OECD, där prisutvecklingen och belåningsgraden är ett riskmoment i svensk ekonomi. Vidare är bristen på billigt boende något som både har ökat klyftorna och försämrat arbetskraftens mobilitet enligt OECD. För att råda bot på utvecklingen på bostadsmarknaden föreslår därför OECD nu att Sverige bör införa ett skuldkvotstak, det vill säga en begränsning för hur höga bolån svenskarna får ha i förhållande till hushållsinkomst. Och man anser även att fastighetsskatten skall höjas samt att ränteavdraget bör fasas ut för att ytterligare dämpa utvecklingen på bostadsmarknaden.

Även om Sverige bland annat står inför problem som bristen på jämställdhet, växande ekonomiska klyftor och en allt för hög skuldsättning bland svenska hushåll är detta med att en systemkollaps skulle vara nära förestående enligt all tillgänglig fakta nonsens. Det går bra för Sverige. Men det går inte bra för alla svenskar. Därför är det kanske inte heller så konstigt att nästan varannan svensk anser att utvecklingen i Sverige går år fel håll enligt en opinionsmätning i DN, trots att vår ekonomiska utveckling är stark.

Att det går bra för Sverige betyder inte att Sverige inte har problem. Det har vi. Och de måste också hanteras för att svensk ekonomisk utveckling skall kunna fortsätta vara ett av de positiva exemplen. De växande klyftorna och den låga förvärvsgraden bland lågutbildad arbetskraft kräver riktade åtgärder. Bristen på jämställdhet kräver politiska lösningar i form av kvoteringslagstiftning och en individualisering av föräldraförsäkringen.

Det återstår arbete att göra. Men när domedagsprofeter mässar om att Sverige är påväg mot en kollaps och att vi inte har råd med solidaritet, finns inget skäl att lyssna.

Det är nämligen en bild av Sverige som inte stämmer.