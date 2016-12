Ensamma mot IS och ensamma i Sverige

En femtonårig flicka från Boråstrakten ger sig iväg med sin islamistiskt radikaliserade pojkvän till Mellanöstern. Han ska slåss med IS och hon följer med, men utan att ha någon aning om vad det är hon dras in i. På plats i IS-ockuperat land enrolleras pojkvännen i Islamska statens styrkor medan hon, gravid på ett sent stadium, tvingas anpassa sig till ett strängt och kvinnofientligt sharialiv. Hon vill hem. Föräldrarna får en sommarkväll ett telefonsamtal när de sitter i trädgården och får plötsligt veta vad som inträffat: Dottern har rymt hemifrån och hamnat i en värld som är så avlägsen den kan bli från allt hon är van vid.

I tisdags kväll gick första delen av dokumentären Ensamma mot IS på SvT. Den var omskakande att se. Hade det varit en thriller skulle man nog tyckt att den varit litet väl osannolik och melodramatisk. Men det är en verklig historia. Flickans öde, och föräldrarnas fruktansvärda oro när de kämpar för att få hem henne igen, går inte att värja sig mot. Föräldrarna får inte mycket hjälp av svenska myndigheter. De får kämpa ensamma mot IS. Deras sammanbitna och märkligt lugna kamp för att få hem dottern får en att häpna.

Andra delen av dokumentären sänds först nästa vecka, men flickan – liksom det barn hon födde - har nu kommit hem efter en lyckad utsmuggling ur IS-områdena.

Jag tror det är första gången som den jihadistiska terror-rörelsen Islamska staten kommer riktigt nära alla så att säga etniska svenskar. När vi hör om unga människor som rekryteras till IS har de nästan alltid invandrarbakgrund av något slag. Denna ganska vanliga svenska tjejs öde griper antagligen på ett annat sätt tag i många svenskar.

Ändå är det naturligtvis så att hennes pojkvän, med marockansk bakgrund, har ett lika tragiskt öde – utan familj, med missbrukarproblem och sedan konvertering till en religiöst fascistisk rörelse vars ideologi antagligen, hur absurt det än kan tyckas, gav honom en mening med livet. Att knappt ett ord i dokumentären (i alla fall i den första delen) ägnas åt pojkvännen, som senare dör i strider i Irak, är på ett sätt både talande och en smula kusligt. Men de allra flesta tittare skulle troligen inte lika lätt kunna identifiera sig med pojken, trots att hans liv är en lika stor tragedi.

Dokumentären handlar på ett sätt därför lika mycket om två ensamma och utsatta ungdomar som båda är på glid i ett samhälle som är oförmöget att ge dem en mening. Det är det som är så skrämmande. Dessa två ungdomar är – ensamma i Sverige. Det sociala skyddsnätet fungerar inte och när det inte fungerar faller de hela vägen över halva jordklotet till en IS-ockuperad stad i norra Irak.

Det går att se denna dokumentär enbart som ett slags skräckfilm om Islamska staten och dess religiösa fundamentalism och politiska fascism. Gör man det blir Sverige det trygga hemmet, målet för en hemkomst efter en fruktansvärd irrfärd i det främmande och fientliga.

Men man kan och bör också se dokumentären som en skildring av ett Sverige som inte längre fungerar socialt. Ett Sverige där två unga människor faller genom alla skyddsnät och där den ene dör i meningslösa strider långt långt bort och den andra, flickan, tvingas genomleva ett ofattbart trauma.

