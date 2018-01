Göran Greider: Blir himlen någon gång åter oskyldigt blå? Rättegången mot Akilov kastar långa skuggor genom svensk politik.

Tisdag förmiddag. Stämningsansökan mot Rahkmat Akilov har just offentliggjorts. Han åtalas för terroristbrott och mord. Och tankarna går runt i huvudet i väntan på åklagarens presskonferens kl 11.

För ett par dagar sedan visade SvT ett klipp på den lilla flicka som mördades på Drottninggatan fredagen den 7 april förra året. Hon hade precis hoppat av bussen och skulle träffa sin mamma efter skolan när en lastbil körde över henne. I en soffa satt hon och knäppte fram en Ted Gärdestadlåt på gitarren: Himlen är oskyldigt blå.

Detta lilla sprudlande liv släcktes ut förra året på Drottninggatan. En kompis till flickan intervjuades. En av hennes lärare berättade om henne. Hon hette Ebba Stefansdotter Åkerlund. Hon blev 11 år.

Och det kommer över en: Insikten om terrordådens ofattbara svallvågor. De döda, de anhörigas smärta, vänners sorg, i åratal, hela liv i en förnimmelse av förlust. Det tar aldrig slut. Fem människor dog på Drottningggatan. Femton skadades. Akilovs bror, som bor i Uzbekistan, intervjuades nyligen i media. Han bad svenska folket om ursäkt, gång på gång. Också denne bror långt borta drabbades av dådet.

Och terrordåd inträffar hela tiden i världen. I Afghanistan mördades i veckan över hundra människor i ett bestialiskt terrordåd. Svallvågor av smärta fortplantar sig. Och när rättegången nu startar tror jag att många, många känner hur de slår emot oss.

*

Rahkmat Akilov kom till Sverige 2014. Ett par år senare fick han avslag på sin asylansökan. Men han blev kvar i landet, levde underjordiskt. På nätet trädde han i kontakt med olika islamistiska nätverk. Han svor en trohetsed mot IS, inspelad på en video skickad till en jihadistisk kontakt utomlands. Åklagaren Hans Hirman menade under presskonferensen att motivet till dådet var att Akilov ville ”straffa Sverige” för att landet deltagit i kampen mot IS.

Kommer Akilov att fällas för terrorbrott? Ja, rimligen. Bevisläget tycks se ganska bra ut. Modern terrorism kan se ut just så: Kontakter över nätet influerar eller dirigerar en person till att begå det värsta av brott: Mördandet av helt oskyldiga människor på en gata.

*

Rättegången kommer nu att pågå under många månader. Hur långa skuggor kommer den att kasta genom Sverige och den allmänna politiska debatten? Många kommer att anklaga svensk flyktingpolitik för att ha möjliggjort terrorrådet - det har redan skett, t ex på Svenska Dagbladets ledarsida – och därmed förstärka en redan stark och hårdnande konservativ ton i den politiska debatten.

Risken är naturligtvis att det späder på en allmän främlingsfientlighet. Det blir svårare att peka på alla de sociala omständigheter – segregation, social hopplöshet och förbittring – som i Sverige och runtom i världen utgör grogrund för islamistisk terrorrekrytering.

*

Jag minns inte om vårhimlen var oskyldigt blå den där dagen när Rahkmat Akilov satte sig i lastbilen. Av en slump befann jag mig på en tunnelbanestation några hundra meter bort när attacken genomfördes. Jag satt på en bänk och betraktade ett pacifistiskt konstverk av Siri Derkert på en tunnelbanevägg.

Blir himlen någonsin åter oskyldigt blå?