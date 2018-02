Göran Greider: När fiberföretagen gräver guld. Hur klokt är det att avgörande infrastruktur hamnar i händerna på riskkapitalbolag?

Radio Dalarna har i några viktiga granskningar klivit rakt in i det Klondyke som fiberutbyggnaden runtom i Sverige har förvandlats till. Här går det att gräva guld, både för journalister och för fiberbolag. Det visar sig att Älvdalens kommun tycks ha betalat fakturor till ett fiberbolag som de enligt avtal inte skulle behöva betala. Det gäller kostnader för resor och boende som enligt avtalen företaget självt skulle stått för. Radio Dalarna har bara granskat en bråkdel av fakturorna och då funnit att hundratusentals kronor runnit ur kommunen. Och ett icke namngivet bolag i Mora verkar ha lindat kommunala tjänstemän runt fingret med hockeybiljetter och fester, så som det brukar gå när det är mycket pengar i luften.

Kommundirektören i Mora hade svårt att ge några raka svar om vad som gäller i kontakten med företagen – och naturligtvis är det inga lätta frågor.

Förmodligen är det inte bara i dessa dalakommuner som det kan se ut så här. Den snabba bredbandsutbyggnaden har i något år kokat av nya statliga pengar och av oro hos dem som fruktar att hamna vid sidan av utvecklingen.

Runtom i Sverige, och särskilt på landsbygden, grubblas det mycket över behovet av bredband. I byar kan det startas fiberföreningar. Centerpartister kan jubla över det lokala engagemanget. Bolag tävlar med varandra om vem som erbjuder de billigaste alternativen och oftast är det de stora aktörerna som till slut får stå för utbyggnaden. Men det är svårt för vanliga människor att bedöma vad allt detta i slutändan handlar om. Är det rimligt att det ska kosta så förbannat mycket att få bredband?

Att det finns en konkurrens på marknaden påstås ha drivit ner priset på bredband i Sverige, men så känns det nog knappast för de vanliga bybor som får veta vad det till slut kommer att kosta. Har verkligen den teknik som istället handlar om trådlöst bredband prövats som alternativ till det dyrbara grävandet i marken för att lägga kablar?

Och, framförallt: är det vettigt att det är olika privata aktörer som står för fiberutbyggnaden – borde inte staten för länge sedan ha tagit ett samlat grepp om denna enorma infrastrukturfråga? Ungefär som när elnätet byggdes ut för ett sekel sedan. Kommunerna är för små för att klara det på egen hand och istället säljs stadsnäten ut till privata bolag. Även Telia, som är en jätte i fiberbranschen, är ju sedan länge nästan som vilket privat, vinstinriktat storföretag som helst, med korrupta utlandsaffärer på halsen.

Oligopol hotar, alltså att några stora bolag delar på kakan, medan staten tittar på och i huvudsak funkar som sponsor.

Och ta IP Only, ett av de stora fiberföretagen. Det ägs sedan sommaren 2013 av riskkapitalbolaget EQT som hör till Wallenbergsfären. EQT är en nordeuropeisk jätte, med uppåt trettio miljarder euro i förvaltat kapital som investerar i Europa, Asien, USA. IP Only har lagt under sig en mycket stor del av fibermarknaden. Förra året sålde man 130 000 anslutningar.

Men hur bra är denna idé att lägga viktig och direkt systemkritisk infrastruktur i händerna på riskkapitalister? Det blev ett väldigt liv, med rätta, när Transportstyrelsen outsourcade viktig verksamhet till privata aktörer. Men en infrastruktur i händerna på ett riskkapitalbolag är det ingen som verkar se på med minsta oro. Och vad händer om skakningar på börsen (vi har sett det i dagarna) blir riktigt stora och påverkar riskkapitalbranschen?

Fiberutbyggnaden liknar ett Klondyke. Men guld är farligt. Det visar Radio Dalarnas granskning.