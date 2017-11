Göran Greider: Platsernas bultande hjärta

Förmänniskor klättrade för årmiljoner sedan ner från träden i regnskogen, klev ut på savannen, började vandra och så blev vi till människor. Vår art är fysiskt sett ganska svag och klen, särskilt i jämförelse med de stora rovdjur eller gräsätare som då omgav oss. Vi har inga vassa klor eller rovdjurständer som vi kan försvara oss med eller angripa med.

Charles Darwin skrev för länge sedan, nästan evangeliskt, att det var just vår svaghet som gjorde oss starka: Vi var tvungna att hålla ihop och att samarbeta för att överleva i en miljö där vi oftast var fysiskt underlägsna. Men vi var just nomader. I små grupper strövade vi i hundratusentals år omkring i den afrikanska terrängen.

Vår förmåga till empati både utvecklades i de där små grupperna och var den kraft som höll ihop dem. Att hamna utanför gruppgemenskapen var i det närmaste en dödsdom. Det är därför som våra hjärnor tycks uppleva känslor av marginalisering lika starkt som fysisk misshandel.

En neurolog har beskrivit våra hjärnor som kommunistiska: Vi tycks spontant sky hierarkier och dominansförhållanden. Gruppen var, och är, hemmet – inte den fysiska platsen i sig.

Även om socialantropologer, genom att närstudera dagens jägar- och samlarfolk, kan lista ut rätt mycket av vad vi en gång var för slags nomadiska varelser så kan vi nog aldrig förställa oss vad en radikalt annorlunda livsform innebär. Vilket slags individualitet utvecklades exempelvis i dessa arkaiska skeden av artens historia?

Jag inbillar mig att det fanns ett lika stort, förmodligen större, utrymme för personligheter då som nu. Ordet individ har alltid stört mig: det betyder odelbar. Men jag tror att vi en gång förmådde att vara unika och samtidigt delbara i den grupp vi hörde samman med.

Människan vandrade, från plats till plats. I jakt på frön, rötter, frukter och döda djurkroppar och snart jagade vi också. Vi var inte bofasta. Men var vi därför platslösa? Frågan är absurd. Hela den naturliga världen omkring oss var vår självklara plats.

Människan vandrade, men befann sig inte i exil från sitt artväsen. (Ja, jag hör till dem som menar att människan har en natur och att allt inte bara är sociala konstruktioner. Vi föds inte som oskrivna blad.)

I exil hamnade vi först, och det är en fantastisk paradox, när vi efter hand för omkring tiotusen år sedan blev bofasta. Den så kallade neolitiska revolutionen, jordbruksrevolutionen, är den största omvälvning som mänskligheten hitintills varit med om; den slår (än så länge) på många sätt faktiskt det industriella genombrottet i konsekvenser.

Gamla testamentets berättelse om utdrivandet ur Eden och förvisningen till att i vårt anletes svett bruka en jord full av tistlar och törnen speglar det traumatiska steget från nomadliv till agrarsamhälle.

Paradismyterna om en svunnen guldålder, ett Eden, ett ursprungligt hem, föds när vi överger det nomadiska, långt mer jämlika jägar- och samlarstadiet och börjar mura upp de nya hierarkierna: Kungar, arméer, byråkrati, patriarkat och med tiden imperier och nationalstater.

Jordbruket gjorde visserligen att befolkningarna kunde växa. Samtidigt ökade slitet, produktiviteten sjönk, virus och bakterier frodades i det tättbebyggda. Den feministiska biologen och antropologen Sara Blaffer Hrdy nämner de två orden som på ett avgörande sätt begränsade framförallt kvinnornas rörelsefrihet efter den neolitiska revolutionen: The cow and the plow, kossan och plogen.

Homo Sapiens slutade emellertid inte vandra, resa eller förflytta sig när bofastheten kom. Men alltmer var det de bofasta som flyttade till en ny plats där de kunde vara bofasta. De måste ha gett sig av på grund av överbefolkning, krig eller ibland kanske bara äventyrslusta.

Länge stred arkeologerna om huruvida de första jordbrukarna på den landmassa som nyligen döptes till Sverige utgjordes av ett ursprungligt jägarfolk som efter hand övergick till jordbruk – eller om jordbruket anlände med människor som vandrat hit.

Numera har genetikerna avgjort frågan: De första jordbrukarna på våra breddgrader bär på genetiska spår från Mellan-östern, faktiskt från dagens Syrien. De kom naturligtvis inte vandrande direkt från trakterna av Aleppo, men det var människor som generation för generation, under loppet av tusentals år, rörde sig norrut och västerut upp mot Skandinavien och med sig hade de fröer, utsäde, nya metoder och idén om ett permanent hem.

Information: Detta är del 4 av 6 i en serie om vår tids platslöshet och längtan efter en plats att älska.