Greider: Annie Lööf bågnar av självförtroende

Annie Lööf gick ut hårt och talade i Almedalen engagerat om klyftorna i Sverige och avgrunden mellan de arbetslösa och de som har arbete. Plötsligt tittade hon ut över folkhavet på Gotland och undrade retoriskt: Vart har arvet från Olof Palme och Per Albin Hanssons folkhem tagit vägen?

Hoppsan, den referensen kom ändå bra överraskande. Men: Jag har ett svar på den frågan: Jag vet, Annie Lööf, vart det tog vägen. Just du var en av dem som i nyliberal iver raderade ut det! Och skulle hon få bestämma politiken i regeringsställning så lär hon fortsätta att förskingra det arvet. Hon vill försvaga arbetsrätten och har inget emot lägre löner för en etnifierad underklass. I klimat- och miljöpolitiken har partiet heller inte mycket att komma med; man motsätter sig det mesta, inklusive minsta flygskatt, som den rödgröna regeringen föreslår. Naturskyddsföreningen klagar allt oftare på Centern. Tro mig, centern är långt mer blått än grönt.

Centerledaren Annie Lööfs tal avvek helt från den stil, som med Sjöstedt och Björklund såg ut att vara på väg att bli norm under politikerveckan: Hon levererade knappt en enda personlig referens, inga berättelser ur hennes liv ströddes över åhörarna. Hon var alltigenom politiker - och just nu den borgerliga politiker som har med sig allra flest entusiastiska väljare. Hon bågnar av självförtroende. Ja, självförtroendet hos denna centerledare är nu så stort att hon faktiskt knappt sa ett ord om landsbygden: Hon har blivit det allmänborgerligas partiledare, punkt slut.

Annie has got her gun.

Annie Lööf formades politiskt mycket av den nyliberala ideologin. I början av hennes partiledarkarriär kändes det väldigt tydligt att hon hade doppats i ett syrabad från Timbro. Med tiden har hon förändrats en hel del. Hon släppte på Stureplanscenteridealen en smula och har på senare år talat mer om landsbygden.

Men framförallt kändes detta under hennes tal: Här träder hon fram som Alliansens ledare. Och hon vet att ingen kan konkurrera med henne i den rollen.

Och talet lyfte verkligen när hon ägnade de sista tio minuterna åt att angripa rasismen, det högerextrema och det islamistiska våldet. Där ryckte hon med sig åhörarna och säkerligen många av dem som såg talet på TV och det formade sig till slut till ett av de starkaste antirasistiska tal en svensk politiker hållit på mycket länge.

Man undrar i sitt stilla sinne vad moderatledaren Anna Kinberg Batra kände och tänkte när hon hörde detta tal. Hon skulle aldrig kunna göra det, med den ödesdigra invit hon gjort till SD. Nu blev det istället Centerpartiet som tar upp tråden från Reinfeldts avståndstagande till rasismen, inte minst i form av SD.

Halvvägs genom Almedalsveckan har ett ord höjt sig till det centrala i den politiska talekonstens sfär: Klyftor. Vänstern och socialdemokratin talar som alltid om klyftor och numera gör också Liberalerna och centern det på ett annat sätt än tidigare. Vad får det för effekter?

Någonstans kanske det tyder på att en långsam omställning, ett skifte, äger rum i svensk politik. Ingenting är längre ballt med den rena marknadsliberalismen. Nyliberalismen väcker ingen entusiasm någonstans förutom hos dess sista mohikaner i några små ungdomsförbund.

Den ideologiska mittpunkten i svensk politik flyttar sig helt enkelt några snäpp åt vänster. Hittills är det dock enbart fråga om en retorisk förändring. Just centerpartiet framhärdar i doktrinärt marknadsliberala synsätt på arbetsmarknad och skatter. Men ord betyder något. Skulle det stämma att den idépolitiska mittpunkten rör sig bara några millimeter åt vänster – ja, då blir det lättare att driva jämlikhetspolitik också för socialdemokratin.