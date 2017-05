Greider: Från Elsa Andersson till en partiledardebatt

Söndag eftermiddag. Vi rullar in i Norberg, det lilla vackra bergslagssamhället med en lång arbetarhistoria. Gruvstrejkerna i Norberg 1891-92 är inristade i historien, inte minst genom det berömda arbetarspelet. Gruvbolaget hade sänkt lönerna med 16 procent och arbetarna gick i strejk. Militär inkallades, men soldaterna ställde sig på de strejkandes sida. Den första striden vann arbetarna. Sedan gick gruvbossarna till ny attack och började avskeda folk och förbjuda samröre med fackföreningar.

Arbetarna förlorade denna andra strid. Många flyttade från orten, en del drog till Amerika. Samtidigt vann arbetarna erfarenheter om fackliga strider som med tiden skulle bära frukt.

***

Det där tänker jag alltid på när jag kommer till Norberg. Men jag tänker också på något annat: Elsa Andersson konditori! I många års tid har jag och min hustru tagit vägen förbi Norberg bara för att kunna besöka detta anrika konditori där en gammeldags napoleonbakelse eller en tangotårtbit har hägrat.

Och så för några år sedan brann konditoriet och den gamla byggnaden ner till grunden. Orten miste sitt viktigaste besöksmål efter den mordbranden, som ingen skyldig har hittats till.

Men nu står konditoriet där igen! Det öppnade åter i början av maj. Jag stiger ut ur bilen och håller andan: Och ja! Det ser nästan exakt likadant ut när det byggts upp igen! Och inte bara det: En lång kö ringlar ända ut genom dörren. Bakverken är desamma som tidigare. Lokalerna har återskapats så gott det går. Det enda som man möjligtvis kan invända mot är laminatgolven – det borde varit gamla bräder istället.

Jag växlar några ord med ägaren, Kristina Leijonhufvud. Hon har bråda dagar. Det har blivit succé. Norberg har fått tillbaka sitt hjärta. Ån flyter nöjd ett stenkast bort.

***

Så på kvällen bänkar jag mig framför TV:n för att beskåda partiledardebatten i SvT. Det var ett tag sedan senaste partiledardebatten i TV. Och första ämnet handlar om jobben och arbetslösheten. Allianspartierna ropar på många fler ”enkla jobb” och på lägre löner för nyanlända för att minska arbetslösheten. Det är som att slungas tillbaka till Norberg på 1890-talet: Alliansen vill lösa samhällsproblem med sänkta löner.

Hur människor ska kunna klara sig på de låga löner det då handlar om bekymrar inte den borgerliga oppositionen. Tyvärr är de rödgröna svaga på att klargöra vad det är för slags samhälle som tar form om lönesänkningar av det slaget skulle drivas igenom: Ett lågproduktivt klassamhälle. Sänkta ingångslöner innebär att löner hålls tillbaka i en kedjereaktion uppåt bland löntagarna. Det minskar efterfrågan i samhället och får ekonomin att sakta in.

På lång sikt är det receptet för ett samhälle som blir mindre modernt, mindre produktivt. Kortsiktigt skulle naturligtvis åtskilliga företag glädja sig åt radikalt sänkta löner. På lång sikt dömer de sig själva till efterblivenhet när jobb kan göras för ingenting – istället för att teknik, produkter och arbetsorganisation utvecklas.

Arbetarna förlorade den andra strejken i Norberg. Men under det sekel som skulle komma vann de. Den segern utgjorde en seger för en rationell samhällssyn: Sverige ska nå välstånd inte med låga löner utan bra produkter. Huvudnyckeln till integration av de många nyanlända förblir utbildning. LO har exempelvis föreslagit något de kallar utbildningsjobb: De kan acceptera lönekostnader under kollektivavtalsnivå men bara under några års tid om det kopplas till utbildning. Det är en nödlösning i ett pressat läge, men LO:s lösning bibehåller målet: Löner ska inte sänkas!

Hur det är med kollektivavtal och löner på Elsa Anderssons konditori vet jag inte. Just Norberg har annars tagit emot många nyanlända. Man ser dem lite sorgsna strosa hemåt på eftermiddagen med sina matkassar. Sverige står och väger: Ska de slussas in i ett modernt Sverige eller i ett mycket gammalt och efterblivet Sverige?