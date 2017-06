Greider: Från Småland till Amerika på nationaldagen

Syrenerna har börjat blomma i Dalarna och det är alldeles blått längs byvägen. I dikesrenarna lyser det gult av maskros. Svenska flaggans färger skimrar i det mulna vädret dagarna kring Nationaldagen. Det är numera en helgdag men jag hör till dem som aldrig brytt mig om de nationella svenska symbolerna.

Jag höll en gång för många år sedan ett tal på Svenska flaggans dag i Borlänge där jag deklarerade att jag var emot firandet av nationaldagen – varvid det blev alldeles knäpptyst bland åhörarna. Jag minns att jag sa att jag inte var stolt över att vara svensk i sig, men att jag är stolt över den välfärdsstat som svenska folket byggde under nittonhundratalet.

Nationalism är nämligen något annat än nationalstaten. Nationalstaten är den arena där demokratin ännu fungerar hyggligt och det är på nationalstatlig nivå som de flesta välfärdsfrågor i realiteten fortfarande avgörs. Det pågår visserligen en kontinuerlig försvagning av denna nationalstat i världskapitalismens tidevarv (ja, jag säger hellre världskapitalism än globalisering) men besluten som tas av riksdagar och regeringar kommer att vara avgörande för vanligt folks liv länge än.

På riktigt lång sikt kommer nationalstaterna att vittra bort och demokratin förhoppningsvis växa fram på global nivå: Världens förenta stater. Men dit är det långt. Den som är förnuftig måste idag ta avstånd från dagens uppflammande nationalism varhelst den visar sig, men heller inte anamma den tomma globaliseringsidé som utgår från att nationalstater inte längre betyder något. Det gör de. Kina och Indien kliver i detta nu fram på världsarenan som två gigantiska nationalstater, fulla av nationalism, medan USA möjligen nu drar sig mer tillbaka in i sig självt under den nationalistiska parollen America First.

Jag är socialist. För mig är det den avgörande identiteten.

***

I helgen såg jag om Jan Troells filmatisering av Vilhelm Mobergs Utvandrarsvit. Både jag och min hustru kan filmens repliker utantill. När Robert hemma i Småland romantiserar Amerika som värst så vet vi vad en mer realistisk Karl Oskar snart ska säga: ”Åja, en och annan skitstövel finns det väl även bland amerikanarna”. Drängen Arvid hör Robert räkna upp alla herrar de har över sig i det dåvarande svenska överhetssamhället, från kungen över landshövdingen och ner till länsman och husbonden, och vi vet vad Arvid svarar: ”Det var en faslig massa herrar!”. Och när Karl Oskar efter några år i det nya hemlandet funderar på att byta namn till Charles O Nelson blir Kristina, som alltid ska längta hem till Sverige, ilsket sur och säger: ”Då tycker jag du är skitförnäm, Karl Oskar!”

Mobergs Utvandrarna är nog det främsta nationalepos Sverige har. Och det handlar alltså om människor som tvingas lämna Sverige! När emigranterna på skeppet under överfarten hemsöks av löss, utbrister någon att det tydligen är så illa ställt i hemlandet att även lössen måste utvandra.

***

Terrordåd av det slag som begicks i London i helgen tenderar att stärka nationalismen. Islamska staten tog på sig det fruktansvärda dådet. Vad är islamska staten? På ett plan är denna den mest vedervärdiga av terrorrörelser ett slags global rörelse; den attraherar unga människor av olika nationaliteter över hela världen. Samma svarta IS-flagga kan idag vaja i Mellanöstern, i Asien, i Nordafrika. På ett annat plan är IS en religiöst fascistisk rörelse som uppstått ur en nationalstatlig logik. Det är när Irak kollapsar efter den utländska invasionen 2003 och förvandlas till ett helvete på jorden som denna terrorrörelse uppstiger ur ruinerna.

När nationalstater slutar fungera kan monster uppstiga ur kaoset.

***

Jag blickar rakt in i grannens blommande syrenhäck när jag skriver detta. Syrener känns svenska. Det är de inte. De första plantorna kom till Europa i slutet av femtonhundratalet, från Turkiet. I Sverige anlände de först till gods och herrgårdar och det var först på artonhundratalet som de blev en vanlig syn på svensk landsbygd. Men nog doftar syrener svensk midsommartid.

En av de mest gripande texter Vilhelm Moberg skrev heter ”Mordet på landskapet”. Där skildrar Moberg hur han en sommardag 1964 sätter sig på cykeln. Hans reaktion under cykelturen gäller miljöförstöringen; Moberg hade tidigt förstått Elin Wägners ”ekologiska” budskap. Och han faller mot sitt ursprung i det småländska landskapet, där ljusa gläntor ersatts av mörk skog, och vattendragen slammat igen eller torkat ut. Han faller och upptäcker sin hemlöshet: ”Men jag hade inte hunnit långt förrän jag begynte fråga mig: Har jag verkligen varit här förr? Vad är det här för ett landskap? Jag känner ju inte längre igen mig. Jag känner knappast igen någonting. Över 40 år hade gått sedan jag sist såg dessa trakter och naturligtvis hade jag räknat med att det hade skett förändringar i min hembygd under denna långa tid. Men jag hade inte tänkt mig dem av denna omfattning, inte heller föreställt mig dem av denna art. Där jag satt på min cykel kände jag det snart som om jag förflyttade mig genom en främmande bygd.”

Sverige, ja själva Småland, blev en främmande bygd för författaren till det stora svenska nationaleposet när han såg förödelsen.