Greider: Ha! Känn Corbynvinden!

Ha! Det är väl det lilla ord som sammanfattar vad många av oss känner efter utfallet i det brittiska valet. Alla de där experterna som kategoriskt slog fast att Jeremy Corbyns Labour var helt uträknade och hela det socialdemokratiska etablissemang som avskytt Corbyn mer än vad de ogillat den konservativa ledaren – de står rätt nakna nu.

Det är märkligt. Det verkar som om förnyelsen och vitaliseringen av socialdemokratiska partier – liksom även av Demokraterna i USA – bara kan komma från de äldsta och de yngsta. Bernie Sanders och Jeremy Corbyn är så pass gamla att deras politiska världsbild formades före den nyliberala revolution som under trettio års tid trängt in även i de progressiva partierna. Och de yngsta ser framför sig, när de blickar ut över sina kommande liv, växande klassklyftor och stor oro över möjligheterna till ett gott liv. Därför är de naturligtvis mer intresserade av andra visioner om samhället än de som en doktrinär marknadsliberalism erbjuder.

Det är märkligt. Det verkar som om förnyelsen och vitaliseringen av socialdemokratiska partier – liksom även av Demokraterna i USA – bara kan komma från de äldsta och de yngsta.

Generationen däremellan sitter i Stor-Britannien fast i Blair-eran då Labour blev ett marknadsliberalt mittenparti. I USA sitter samma generation i det demokratiska partiet fast i den mittenorientering som ägde rum under Clinton-eran. Det är en förlorad generation. Dess brist på starka jämlikhetsidéer har bidragit till att öppna vägen för högerpopulism och högerextremism när arbetarklassen känt sig övergiven.

I Sverige är läget ganska likartat. Skillnaden är den att ingen s-politiker kunnat uppbringas som kan väcka liv i ungdomar och arbetarklass.

Nåja. Labour vann inte valet. Men en ny vind har blåst upp på de brittiska öarna. Den blåser bland de unga och den blåser uppenbarligen delvis också bland den missnöjda arbetarklass som nyss röstade på det högerextrema UKIP som i detta val i det närmaste utplånats.

Nåja. Labour vann inte valet. Men en ny vind har blåst upp på de brittiska öarna. Den blåser bland de unga och den blåser uppenbarligen delvis också bland den missnöjda arbetarklass som nyss röstade på det högerextrema UKIP som i detta val i det närmaste utplånats.

Premiärminister Theresa May går kraftigt försvagad ur det nyval hon valde att utlysa. ”Vi har inte skjutit oss i foten, vi har skjutit oss i huvudet”, utbrast en konservativ skribent på fredagsförmiddagen med sedvanlig brittisk fyndighet. En konservativ regering kommer att bildas, men den kommer att vara ytterst svag. Vilka konsekvenser det får för Brexitförhandlingarna är svårt att förutsäga och kanske är det inte det viktiga efter detta val.

Det viktiga är att Labour har kvicknat till och att vänster-högerdimensionen i politiken har väckts till liv och att valdeltagandet har ökat – ett tecken på att den apati som kännetecknar så mycket av det politiska livet på gräsrotsnivå tenderar att hävas. Det som gjort att Labour kunnat växa så pass mycket är att de klassiska frågorna om välfärden kom mycket mer i centrum för valdebatten än vad någon hade förutspått. ”For the many – not for the few”, för de många, inte för de få, så hette Labours valmanifest som innehåll så mycket av just de klassiska socialdemokratiska hållningarna: ett återtagande av de kollektiva nyttigheter som reats ut till privata aktörer, satsningar på sjukvården och på att ge ungdomar möjligheter att studera samt skattehöjningar för de mest välbeställda.

Det viktiga är att Labour har kvicknat till och att vänster-högerdimensionen i politiken har väckts till liv och att valdeltagandet har ökat – ett tecken på att den apati som kännetecknar så mycket av det politiska livet på gräsrotsnivå tenderar att hävas.

Det finns hopp. Det var känslan när valresultatet började rulla in. I bästa fall kommer progressiva partier i både Europa och USA att påverkas av den vind som blåst upp.