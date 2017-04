Greider: Inte bara hockeyn gror i Leksand!

Sol och en underbar aprildag med människor kisande mot himlen när vi rullar in i Leksand, hockeystaden. Utanför ett övergivet Tegera arena, där den stora parkeringsplatsen är tom, kommer en ung kille gående spänstigt i solen med hörlurarna på. Jag hejdar honom, för att höra vad en ung människa i Leksand känner efter det snöpliga nederlaget i slaget om Siljan.

Filip Johansson är full av energi när han säger att det var ett hårt slag, särskilt det här att förlora mot Mora. Det visar sig att han spelar i Leksands juniorlag.

--Vi hade avslutning med laget och såg matchen. Stämningen blev ju inte precis hög. Men jag tror vi kan komma tillbaka.

Filip är från Fagersta och de flesta juniorer är från Leksand, eller någonstans i Dalarna eller i varje fall Bergslagen. Hockeyn är lokal, även om Filip är medveten om att så mycket idag ”handlar om pengar.” När jag frågar om han känt att Leksands IF fortfarande är lite av ett hockeylag för hela Sverige svarar han:

--Jag tror det. På en av våra matcher i Malmö dök det exempelvis upp Leksandsfans. Och då var det ju ändå bara juniorlaget.

Jag, Robert Sundberg och hunden Stina knallar bort till Foppas skottramp. Några grabbar står och skjuter svepskott. Loj stämning. Men jag känner det: Hockeydrömmar finns i luften. Varje ung människa som drömmer om något på en liten ort är - ovärderlig.

Går man runt en eftermiddag i Leksand är det inte svårt att få folk att kommentera hockeydramat då LIF åkte ur SHL. Vid kulturhuset möter jag Malin Liss Lundberg med lilla sonen Wilmer (som inte är döpt efter bandet Wilmer X utan efter sin farfar). Nej, hon verkar inte överdrivet skakad av Leksands nederlag. Skrattande kallar hon sig medgångssupporter, men hon följer inte med så noga.

--Min far blev deprimerad, konstaterar hon ändå. Och hon håller med om att hockeyn är en viktig del av ortens identitet. Men, lägger hon till: satsningarna på hockeyn får inte gå ut över andra viktiga saker i kommunen.

Jag tänker att det måste vara en mycket svårlöst ekvation för ett kommunalråd: en verksamhet nästan definierar en ort, och så går det plötsligt riktigt dåligt, så hur mycket skattepengar ska läggas på den?

Utanför biblioteket föreslår vänsterpartisten Lena Ihlar att Mora väl kan hyra Tegera och spela där? Hon har retat sig på kommunens frikostiga subventioner till Leksands IF. Kan inte Mora och Leksand bli ett enda dalalag? föreslår jag och hon verkar nickande vara inne på samma linje.

Men jag inser hur omöjlig den tanken sannolikt är. Filip, juniorspelaren utanför arenan, skulle förmodligen hellre äta upp sin mobiltelefon än att spela i Moras färger ens till hälften.

En liten stad vrider sig obekvämt i den snart nedgående solen. Jag kliver in på biblioteket. I ett hörn därinne pågår en fröbytardag! Eller frö-popup som det numera heter. Ingen där verkar fundera över hockey. Folk har sedan i höstas fått lämna in fröer och nu kan folk komma och låna fröer – och i höst helst lämna in nya.

Av Agneta Magnusson, ordförande för Sesam, försöker jag lära mig att av ett vanligt A4 vika en fröpåse på samma geniala sätt som Carl von Linné en gång gjorde. Det är svårt. (Jag har lagt ut en kort film där hon visar hur det går till på mitt Instagramkonto: goran.greider). En passionerad skara odlare samlas efter hand.

Jag åker därifrån med några påsar ärtor och tagetes. Andra frön än hockeyn gror trots allt i detta Leksand.