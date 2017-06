Greider: Vem vill du ha som statsminister?

Det är befriande att en nationaldagskväll betrakta får i en fårhage. Man stannar cykeln, kliver av och bräker lite – och så tittar de upp mot en med ögon som är fria från allt det som tynger oss och allt det vi människor håller på med. De stirrade på mig och tycktes fråga: Nationaldagen? Vad är det? En lammunge kilade efter sin mamma. Sommarkvällen vid Västerdalälven var vidunderligt vacker och varm. När vi cyklade genom de gamla byarna vajade svenska flaggor på gårdarna.

När vi kom hem satte jag mig ner och lyssnade på de två tal som politiker höll denna nationaldag: statsminister Stefan Löfvens tal på Skansen och moderatledaren Anna Kinberg Batras på Mosebacke i samma huvudstad. Efteråt ställde jag mig den där frågan som de flesta vanliga människor någon gång säkert ställer sig: Vem av dessa två personer passar bäst som statsminister?

För min del har den frågan egentligen alltid varit oväsentlig, det vill säga: Jag bryr mig inte så mycket om politikernas personliga utstrålning eller eventuella karisma. Personfixering är en modern mediesjuka och inte bara det: Personfixering degraderar demokratins själva idé, eftersom den i viss mening placerar enskilda politiker över den demokratiska processen. För det är väl samhällets färdriktning vi ska rösta på, inte frisyrer eller ett sätt att vara i media?

I historieforskningen har det alltid diskuterats huruvida personligheter kan spela en avgörande roll i historien. Marxister brukar inte anse det. Konservativa tänkare är vanligtvis mer benägna att göra det. Vad hade hänt om Adolf Hitler mördats i ett attentat innan han startade kriget och judeutrotningen? Hade någon annan tagit över hans roll eller hade historien tagit en helt annan väg? Sådana frågor går tyvärr inte att svara på. Vi kan bara spekulera.

Ändå sitter jag där framför datorskärmen och funderar över Anna Kinberg Batras personliga utstrålning. Det är ett rätt drivet tal hon håller. Men det går inte att komma ifrån att det lyser ett slags ängslighet kring henne, en osäkerhet. Har den med hennes personlighet att göra? Nej, knappast. Jag har bara mött henne som hastigast i olika mediala sammanhang. Hon verkar vara en sympatisk person. Vad är det då för stelhet och osäkerhet jag hela tiden tycks kunna läsa in i hennes tal där på Mosebacke?

Svar: Det är helt enkelt det moderata partiets egen osäkerhet och ängslighet. Under Anna Kinberg Batras ledning har moderaterna gått från att vara ett tämligen liberalt parti till att bli ett alltmer konservativt – med en hand utsträckt till det högerextrema SD. Men det är som om Kinberg Batra, formad under Reinfeldtårens nya retoriska tongångar, inte hunnit ikapp denna förändring. Hennes osäkerhet är partiets osäkerhet. Moderaterna svajar och då svajar partiledaren.

Talet hon höll lär inte gå till retorikhistorien. Hon talade om krav, krav och krav – hon skojade själv om att det kan låta så. De gamla moderaterna är tillbaka. Men så kom precis mot slutet plötsligt en retorisk figur från de nya moderaternas storhetsdagar när hon sa: Vi är arbetarpartiet!

De flesta minns nog det där språkliga schackdraget som de moderata spindoktorerna satsade på: De ville framställa sig som de verkliga socialdemokraterna, som ett nytt arbetarparti. De stal till och med orden från socialdemokraterna. Det var smart. Somliga väljare förvirrades. Eller snarare: gick på finten. Under Reinfeldts regeringar monterades en hel del i det svenska välfärdssamhället ned. Men att Kinberg Batra i sitt nationaldagstal valde att avsluta med påståendet att moderaterna är det nya arbetarpartiet kändes plötsligt helt fel. Hennes ord kom ur den där sprickan mellan nya och gamla moderater som just skapar hennes osäkerhet.

Sedan letade jag upp Löfvens Skansental. Han har det lättare just nu. På något sätt har han med tiden också mer och mer funnit sin roll och sin stil. Ingen förväntar sig några retoriska stordåd från Löfven. Han är liksom en vanlig människa som blivit statsminister. Han strävade aldrig ens efter att bli s-ordförande. Han tog över därför att rörelsen inte hittade någon självklar ledare under en kaotisk tid. Det där är också hans styrka. Han ger ett rätt helgjutet intryck. När det ibland talats föraktfullt om ”svetsaren” Löfven och när det ibland till och med klagats på hans språk, slår det bara tillbaka på kritikerna: Alla känner att här är det klassförakt i luften. Löfven har en enorm fördel i själva sin bakgrund: Det är svårt att beskylla honom för att vara född in i ett politiskt etablissemang.

Jag tror Löfven med sin personlighet vinner i längden. Min känsla är denna: Löfven passar som statsminister! Problemet är bara att det knappast hjälper så länge hans parti är idépolitiskt sovande.

Jag tänker på fåren. De slipper lyssna på tal. Möjligen skulle de rösta på något riktigt supergrönt parti om de fick chansen.