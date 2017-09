Greider: ”Vi uttrycker vår beundran för Patrik Liljeglöds beslut att inte ge upp politiken”

Det var oerhört omskakande att höra Patrik Liljeglöd berätta om det överfall och övergrepp han utsattes för i somras. Patrik Liljeglöd, gruppledare för Vänsterpartiet i Falun, steg efter ett vanligt kommunfullmäktigemöte i torsdags eftermiddag upp i talarstolen och berättade om en sommarkväll för inte länge sedan som antagligen har förändrat hans liv. Han var på väg hem efter att ha träffat vänner på stan och bestämde sig för en promenad genom Falun. Vädret var fint.

Och så överfalls han plötsligt. En knivbeväpnad man hotar honom. Patrik Liljeglöd berättar om de få ord som kommer ur överfallsmannen: Han kallar Patrik ”förrädare” och vänstergenitalie”. Patrik våldtas under knivhot.

Man blir förtvivlad, heligt förbannad och ledsen på en och samma gång. Patrik Liljeglöd berättade mycket sammanhängande och lugnt om den fruktansvärda händelsen. Men han såg skakad ut, även nu, någon månad efter övergreppet.

Polisen arbetar med fallet men det verkar alldeles uppenbart att det rör sig om ett typiskt hatbrott. Någon därute har känt ett så oresonligt hat mot en annan människa att han tog steget ut ur all normalitet, all vanlig medmänsklighet, all besinning - för att skrämma, hota och förnedra en medmänniska. Och alltså också en politiker.

Av de få ord att döma som förövaren ska ha yttrat låter det som om det rör sig om någon sorts högerextremist. Dalarna har på senare år tyvärr hemsökts av den nazistiska rörelsen Nordisk Motståndsrörelse. Vi såg dem marschera i Borlänge förra året och i Falun i år. Vi har sett dem närvara på demokrativeckan i Almedalen där de skrämde omgivningen. Vi har sett dem få polisens tillstånd att demonstrera utanför bokmässan i Göteborg om några veckor – och på den marschrutt polisen tilldelat dem kommer de att passera en judisk synagoga där Yom Kippur precis firas. Det nazistiska Nordisk motståndsrörelse har kunnat fira flera framgångar på sista tiden – och det svenska samhället har bemött dem med en svårbegriplig naivitet.

Naturligtvis ska ingen utpekas som förövare redan nu. Men mycket pekar onekligen på att det rör sig om en högerextremist. En rörelse som Nordisk motståndsrörelse har bidragit till att piska upp alla slags hatstämningar i samhället.

De som hörde Patrik Liljeglöd berätta om övergreppen blev imponerade över hans beslut att gå ut offentligt med att berätta om händelsen. Framförallt imponerades jag av hans beslutsamhet att fortsätta sitt politiska arbete. Det var nästan så man fick tårar i ögonen när han sa det: ”Demokrati är det heligaste vi har.”

När en politiskt förtroendevald angrips, ja då angrips hela den demokratiska gemenskapen. Vi har sett det hända åtskilliga gånger på senare år. I Dalarna har vi fallet med den unge moderatpolitikern Gustav Ericsson i Hedemora. Han och hans familj utsattes för hot. Längre tillbaka i tiden har vi morden på Anna Lindh och Olof Palme.

När en folkvald attackeras och angrips rivs en samhällsväv upp. Den fysiska och psykiska smärta som en folkvald känner är naturligtvis inte djupare än den smärta som varje våldskränkt människa känner. Men denna smärta fortplantas ut i hela det kollektiva medvetandet: Ett samhälle angrips.

Vi kan vara ilskna på politiska beslut. Vi kan uppröras över enskilda politiker. Vi kan ibland tycka att de avlägsnat sig från vanligt folk. Men innerst inne tror jag att de allra, allra flesta innevånare i det här landet känner det: Vi har en demokrati att vara stolta över och förvalta.

Patrik Liljeglöd talade om behovet av en civiliserad, empatisk samtalston i politiken. Folk ska inte gå omkring och tro att det politiska livet är en sandlåda. För sådan är politiken inte, inte i grunden. Och när våra folkvalda utsätts för trakasserier, hot och övergrepp utsätts i sista hand vi själva för dessa hot.

Vi ger Patrik Liljeglöd och hans familj allt stöd vi kan. Och vi måste uttrycka vår beundran för hans beslut att inte ge upp politiken.