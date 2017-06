Greider: ”Wagner – musik för enkla själar!” (1)

”Wagner, det är musik för enkla själar” – så avfärdade min svenskalärare på gymnasiet, en borgerlig anarkist, denne tyske gigant och jag tyckte redan då att det var träffande sagt. Trots ett periodvis intensivt Wagnerlyssnande återvänder jag ständigt till min beundrade lärares giftiga sammanfattning. Det finns så fruktansvärt mycket hos och med Wagner som jag direkt äcklas av - hans opportunistiska personlighet, det pompösa i verken och faktiskt också delar av publiken; den som just stiger ut från Niebelungens Ring kommer jag aldrig riktigt att lita på.

Kombinationen av medelklass och undergång förblir livsfarlig. Ja, när jag själv nyligen ägnat mig åt uppåt trettio timmars nästan oavbrutet Wagnerlyssnande invaderade musiken allt jag mötte. I en lövskog hördes några gälla vuxenröster ropa genom lövsuset och tanken gick till Siegfried i samtal med en skogsfågel och till ett blixtrande svärd som dragits ur en trädstam. Men det var bara manlig dagispersonal som förmanade dagisbarn och det som blixtrade var en i-pad. Till slut blev jag tvungen att skölja öronen med musikdramat Vi äro tusenden.

Ett stigande Wagnercrescendo har hörts allt tydligare i världen de senaste tio åren. Jag tänker då inte bara på operorna utan på den enorma masskulturella industri som ersätter realiteter med myt.

I själva verket är det smått otroligt med denna mentala tsunami av medeltid, nordiska myter och magi som strömmat genom oss alltmer ungefär sedan den elfte september. Könsrollerna blir enklare, samhällskonflikterna mer avlägsna, konsumtionen av upplevelser kan pågå ostört. Den tilltagande Wagnerkulten är idag en del av borgerliga samhällets självhypnos.

Att Richard Wagners antisemitism alltid diskuteras när verken kommer på tal förstärker märkligt nog bara den fördummande estetiseringen av verken: Se här! Trollkarlen från Bayreuth gav världen några av de värsta judehatande formuleringarna som existerar men inför hans musik är det bara att knäböja! När den uppväckta Brünnhilde mot slutet av Siegfried i ett extremromantiskt känslosvall utbrister i frasen ”Nacht der Vernichtung” – förintelsens natt – rycker åtskilliga uppmärksamma lyssnare till i världen efter 1945. Men blir också lättade: haha (eller hehe på wagnertyska), det där har ju inget att göra med det massmord som skulle komma. Och i det fallet är det förstås sant.

Men Wagners skrift Judendomen i musiken, publicerad anonymt 1850 men med namn ett par, tre årtionden senare, identifierar en främmande ras som inte kan prata rent, som är frånstötande och inte växer organiskt ur det tyska. Den ursäktande tesen att det där mest handlade om avundsjuka mot konkurrerande och framgångsrika tonsättare - Wagner angriper i synnerhet Felix Mendelssohn – hörs inte så ofta nuförtiden och heller inte idén att hans antisemitism var ett tidstypiskt uttryck.

Sanningen är att Richard Wagner var en av artonhundratalets mest kraftfulla antisemitiska aktörer, instiftare av ett sätt att tala om judar. Den stockreaktionära sista hustrun Cosima gjorde inte saken bättre. Och det var Wagners obehagliga formuleringar som återvände när exempelvis Gustav Mahlers symfonier avfärdades som judemummel.

Wagnerkritikern Theodor Adorno angrep redan i Upplysningens dialektik från 1944 gestalten Mime i Siegfried, en ränksmidande dvärg som han menade var en typisk judekarikatyr. Om Adornos analys stämmer eller inte debatteras, men Mahler som själv var av judisk börd gjorde samma analys som Adorno.

Ändå är det inte antisemitismen som är det verkliga problemet med Wagners musikdrama utan hans vision om allkonstverket. Vad är det? Att sammanföra de skilda konstarterna, poesi, musik, teater, konst, till ett enda organiskt uttryck låter föga utmanande. Men hela denna estetiska idé vilar på ett konservativt fundament: Det moderna samhällets splittring måste någonstans upphöra och gör det också i Ringen.

När jag i mörkret lyssnar på Valkyrian befinner jag mig i ett permanent tillstånd av spänning. Det ena intensiva känslosvallet efter det andra slår in över mig och inga avgränsade operanummer ger andrum och distans. Wagners nya och geniala grepp var talsången; allt som sägs/sjungs tycks utlova början på en underskön melodi – den aria alla alltid längtar till – men den kommer sällan och just därför hålls uppmärksamheten kvar. Valkyrians första akt är som en enda lång tagning i en film och alla dörrar ut från biografen är bevakade. I det ultimata allkonstverket – egentligen är det bara Rhenguldet och halva Valkyrian som på allvar infriar Wagners idé - upphör all kritisk distans mellan verk och publik.

Kommentar: Detta är den första av två artiklar om Richard Wagners musik.