Grymt i linje 3

Man kan svårligen föreställa sig att linje 3 värvade nya röster i den stora slutdebatten i TV på fredagskvällen. Även om linje 3:s båda företrädare Lennart Daleus och Ulla Lindström gjorde sitt bästa för att hålla skrämseleffekten vid liv, blev deras framställning alltför överdriven och ensidig.

Det räcker med det enkla konstaterandet att om kärnkraften är så farlig som linje 3 påstår så skulle avvecklingen ske omedelbart och inte på tio år. Hur skall man, som Rune Molin i linje 2 frågade, kunna leva med denna fruktansvärda skräckbild i tio år? Den frågan lämnades obesvarad kvällen igenom.

Det var generande att Per Unckel, som företrädde linje 1 och är en produkt av moderaternas frammarsch under 70-talet, skulle behöva upplysa en gammal socialdemokrat som Ulla Lindström om att inget samband finns mellan brist på elektrisk ström och ett bättre samhälle och att folk med de vassaste armbågarna klarar sig bäst i ett energifattigt samhälle. Inte desto mindre har Per Unckel rätt. Men det kändes grymt att en ung moderat skall låta radikalare än en gammal socialdemokrat.

Linje 3:s företrädare undvek helst att tala om ekonomi och sysselsättning. När de till sist tvingades göra det, anförde de som vanligt att den alternativa energiproduktionen skall ge många nya jobb. Det är ovisst. Som Rune Molin i linje 2 påpekade talar inget för att just Sverige tillverkar de billigaste och bästa vindkraftverken och solfångarna. Det ger jobb men inga nya resurser att riva de befintliga bostäderna och bygga nya. Samma sak är det med en snabbavveckling av kärnkraftverken.

Linje 3 hade, som sagt, en dålig kväll. Men när valkampanjen nu är över efter flera års kärnkraftstrider måste nejsägarna ändå konstatera att de har vunnit. Det råder ingen tvekan om att svenskarna är inställda på en avveckling. Men vinner linje 3 valet raseras kanske deras framgång på ett brutalt sätt inom några år. Då kan nämligen de svåra konsekvenserna leda till att krav på fler än tolv reaktorer blir aktuella.

